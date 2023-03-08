NBA’de Lakers, konuk ettiği Grizzlies'i 112-103 yenerek aylar sonra Batı Konferansı'nda play-in potasına girdi. Lakers'ın all-star oyuncusu Anthony Davis, 30 sayı, 22 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Los Angeles Lakers formasıyla üst üste 3 NBA finali oynayan ve 2009, 2010 yıllarında şampiyonluğa ulaşan eski İspanyol basketbolcu Pau Gasol'ün forması emekli edildi. Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.