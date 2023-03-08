Oklahoma City Thunder 137-128 Golden State Warriors
NBA Batı Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors'ı 137-128 mağlup etti.
OKLAHOMA CİTY THUNDER - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 123-134
Detroit Pistons-Washington Wizards: 117-119
New York Knicks-Charlotte Hornets: 105-112
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-117
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 96-118
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 137-128
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 120-116
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 112-103