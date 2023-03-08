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Warriors, Curry'nin 40 sayısına rağmen kaybetti

NBA Batı Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors'ı 137-128 mağlup etti. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Thunder'da 33 sayı, 6 asistle oynayan Shai Gilgeous-Alexander ve 17 sayı, 17 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Josh Giddey öne çıktı. Warriors cephesindeyse Stephen Curry 40 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Klay Thompson 23 ve Jonathan Kuminga 21 sayı üretti. Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:47 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Oklahoma City Thunder 137-128 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 137-128 Golden State Warriors

NBA Batı Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors'ı 137-128 mağlup etti.

OKLAHOMA CİTY THUNDER - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI


Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 123-134

Detroit Pistons-Washington Wizards: 117-119

New York Knicks-Charlotte Hornets: 105-112

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-117

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 96-118

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 137-128

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 120-116

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 112-103



#Oklahoma City Thunder
#Golden State Warriors
#NBA
#Stephan Curry
#Klay Thompson
1 saat önce
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Warriors, Curry'nin 40 sayısına rağmen kaybetti
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