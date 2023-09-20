TYT (Temel Yeterlilik Testi

): 2023 TYT, 17 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. TYT, liselere giriş için yapılan merkezi bir sınavdır. 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin yanı sıra, 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin de bu sınava katılması mümkündür. TYT'de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 dersten soru sorulacaktır.