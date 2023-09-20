MEB ortaokul ve lise 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.
Ortaokul ve liselerde sınav tarihleri ne zaman?
Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Ortaokul ve lise sınavları
Türkiye'de ortaokul ve lise sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. 2023 yılı için ortaokul ve lise sınavları şu şekildedir:
LGS (Liselere Giriş Sınavı): 2023 LGS, 04 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. LGS, Türkiye'de liselere giriş için yapılan merkezi bir sınavdır. 8. sınıf öğrencileri bu sınava katılabilir. LGS'de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizce olmak üzere 5 dersten soru sorulacaktır.
Açık Öğretim Lisesi Sınav tarihleri
AÖL 1. Dönem Sınavları: 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
AÖL 2. Dönem Sınavları: 24 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
AÖL 3. Dönem Sınavları: 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
AÖO 1. Dönem Sınavları: 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
AÖO 2. Dönem Sınavları: 24 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
AÖO 3. Dönem Sınavları: 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.