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Milyonlarca öğrenci merak ediyordu: 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav belli oldu

Ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre, 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık’ta yapılacak. İşte MEB ortaokul ve lise sınav takvimi.

14:34 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MEB ortaokul ve lise 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri

MEB ortaokul ve lise 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Ortaokul ve liselerde sınav tarihleri ne zaman?

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ortaokul ve lise sınavları

Türkiye'de ortaokul ve lise sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. 2023 yılı için ortaokul ve lise sınavları şu şekildedir:

Ortaokul

LGS (Liselere Giriş Sınavı): 2023 LGS, 04 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. LGS, Türkiye'de liselere giriş için yapılan merkezi bir sınavdır. 8. sınıf öğrencileri bu sınava katılabilir. LGS'de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizce olmak üzere 5 dersten soru sorulacaktır.

Lise
TYT (Temel Yeterlilik Testi
): 2023 TYT, 17 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. TYT, liselere giriş için yapılan merkezi bir sınavdır. 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin yanı sıra, 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin de bu sınava katılması mümkündür. TYT'de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 dersten soru sorulacaktır.
AYT (Alan Yeterlilik Testi)
: 2023 AYT, 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. AYT, TYT'den sonra yapılan bir sınavdır. TYT'den yeterli puan alan öğrenciler, istedikleri alanlardan sınava girebilirler. AYT'de Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Edebiyat-Dil ve Anlatım olmak üzere 4 dersten soru sorulacaktır.
YDT (Yabancı Dil Testi)
: 2023 YDT, 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. YDT, yabancı dil sınavıdır. YDT'ye, YKS'ye giren ve ilgili alanlardan yeterli puan alan öğrenciler katılabilir. YDT'de Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden soru sorulacaktır.

Açık Öğretim Lisesi Sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL),
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖIHL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. 2023 yılı için açık öğretim okulları sınavları şu şekildedir:

AÖL 1. Dönem Sınavları: 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

AÖL 2. Dönem Sınavları: 24 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

AÖL 3. Dönem Sınavları: 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

AÖO 1. Dönem Sınavları: 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

AÖO 2. Dönem Sınavları: 24 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

AÖO 3. Dönem Sınavları: 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


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