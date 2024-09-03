Medline Adana Hastanesi'nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, başarılı bir okul dönemi için çocukların yeni döneme sağlıklı bir başlangıç yapmasının büyük önem kazandığını belirterek, “Öyle ki çocukların okula mutlu ve keyifli başlamaları tüm eğitim-öğretim hayatlarını olumlu etkiliyor” dedi.

Okula uyum sürecinde aileler neler yapmalı?

Anne-babaların her çocuğun uyum sürecinin birbirinden farklı olduğunun bilinciyle, çocuklarının kişilik yapısına uygun bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyleyen Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, “Ebeveynlerin bu konudaki güveni ve sabrı çocuklarına da yansır. Okula başlangıçta yaşanabilecek sorunların doğal ve geçici olduğu unutulmamalı, bu süreçte çocuğa karşı şefkatli, anlayışlı ve destekleyici olunmalıdır” diye konuştu.

Okula başlayan öğrenci velilerine 10 öneri

Psikolog Karaçiçek, anne-babalara yapılabilecekler konusunda 10 öneride bulundu:

"1.Okula başlamayı konu edinen kitaplar alın ve bunları çocuğunuzla beraber okuyun. Olumlu bir şekilde biten bu tarz öyküler ona moral verecektir.

2.Dramatik ayrılık sahneleri oluşturmaktan kaçının. Çocuklar ebeveynlerinin kaygılı olduğunu hissederler ve bu kaygı onlara da geçer.

3.Çocuğunuzun okul ve okul hayatı hakkında hayal kurmasını, yeni ortamını ve hayatındaki bu yeniliği merak etmesini teşvik edin.

4.Okul alış-verişini yaparken ve odasını düzenlerken ona seçenekler sunun, fikirlerini alın. Mümkün olanları uygulayın.

5.Eğer isterse, uyum sürecinde en sevdiği oyuncağını okula götürmesine izin vererek kaygısını azaltmasına yardımcı olun.

6.Ağlayan bir çocuğu öylece bırakıp gitmek doğru değildir. Çocuğunuz, sizin kendisini okula bırakıp gitmenize karşı fazla tepkiliyse idarecilerle de konuşarak okuldan adım adım uzaklaşın.

7.Çocuğunuza okul hakkında ayrıntılı bilgiler verin, bütün sorularını cevaplayın. Okulda ne kadar zaman geçireceğini anlayabileceği şekilde, somut örneklerle anlatın.

8.Okula gitmemeyi bir alternatif olarak kabul etmediğinizi, bu konuda gayet kararlı olduğunuzu anlamasını sağlayın.

9.Okula gitmekte kaygı yaşayan çocukla alay edilmemeli, kimseyle kıyaslanma yapılmamalıdır. Tersine, onu anladığınızı söyleyin ve bu duygusunun geçici olduğu konusunda ikna edici konuşmalar yapın.

10.Eve döndüğünde gününün nasıl geçtiğini sorun ancak ısrarcı olmayarak paylaşmak istediği zaman anlatması için zaman tanıyın. Okulla ilgili kaygı uyandıracak sorular sormaktan kaçının".







