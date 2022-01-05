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Okullar kapanacak mı, online mı olacak 2022?

Okulların kapanıp kapanmayacağı ülke gündeminde... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların kapanıp kapanmayacağına dair açıklama yaptı. Peki ama 2022 yılında okulların 2. döneminde yüz yüze eğitim mi olacak online eğitim mi olacak? İşte merak edilen bu konunun yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar kapanacak mı, online mı olacak 2022?
okullar

Okullar kapanacak mı, sorusu milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının 60 binlere yaklaşması ve bazı üniversitelerin hibrit eğitim modeline geçmesiyle okullarda uzaktan eğitim kararının yeniden alınıp alınmayacağı Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları ile takip edilmeye başlandı. Peki, okullar online mı olacak? İşte, ayrıntılar.

OKULLARDA ONLİNE EĞİTİME Mİ GEÇİLECEK?

Bakan Koca, "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır." dedi.

BAKAN ÖZER'DEN KAPANMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantıyla ilgili "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası okulların normal seyrinde devam edeceğine yönelik bazı açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamalara göre okullarda uzaktan eğitim kararı bulunmuyor. Ayrıca Bakan Koca da okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ve Türkiye'deki tüm müesseselerin kapanmadan okulların kapanmayacağını vurguladı.

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