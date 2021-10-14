1. Kasım ara tatili ne zaman? Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam eden okullar 6 Eylül’de yüz yüze olacak şekilde açılmıştı. Öğrencilerin 15 tatil olarak adlandırdıkları sömestr süresi MEB tarafından eğitim öğretim takviminde paylaşılmıştı. Okullarda ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman yapılacak?

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