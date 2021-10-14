1. Kasım ara tatili ne zaman?

Okulların ne zaman kapanacağı milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gündemin en önemli konu başlıkları arasında yer alan yüz yüz eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, okullarda ilk tatil ne zaman olacak?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Yılın ilk tatili kasım ayında gerçekleştirilecek olan ara tatil olacak. Ara tatilin hemen ardındansa yarıyıl tatili yani 15 tatil beklenecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 15 TATİL HANGİ TARİHTE?
MEB’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” denildi.
Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.