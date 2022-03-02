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Maske zorunluğu kalktı: Sınıflarda vaka çıkarsa ne olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bulunduğu açıklamalarda bakanlık olarak aldıkları kararları duyurdu. Hes kodunun kaldırılma haberinin ardından alınan kararlar arasında okullarda iki vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılmasına gerek duyulmayacağını belirtti. Peki okullarda ve sınıfta vaka çıktığında ne yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Okullarda sınıfta vaka çıkarsa ne olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Salgının mücadele etmesi kolay bir evresinde olmasından hareketle aldığı kararları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bunların Koronavirüs Bilim Kurulu gelişmelerinde sürekli mercek altında tutulduğunu belirtti.

Ardından aldıkları kararları şu şekilde açıkladı;

  • -Açık alanda maske kullanmak zorunda değiliz.
  • -Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil.
  • -Hes kodu uygulaması kalktı.
  • -Hastalık belirtisi olmayanlardan test istenmeyecek.
  • -Okullarda iki vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılmasına gerek duyulmayacak.

PEKİ OKULLARDA VE SINIFTA VAKA ÇIKARSA NE OLACAK?

Okullarda iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulama artık gerek görülmüyor. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek.

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