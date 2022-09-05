Anaokulları ile 1. sınıflar için okullarda uyum haftası başladı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı. Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilecek okula uyum eğitimleri kapsamında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerine yeni uyum eğitimi programı uygulanacak.

OKULLARDA UYUM HAFTASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı. 5 Eylül'de okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler için uygulanacak program 9 Eylül'de sona erecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak program ise 12 Eylül'de başlayıp 16 Eylül'e kadar sürecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek.

UYUM HAFTASI NASIL UYGULANACAK?

1. Gün okullara sadece veliler gelecek.

2. Gün veli / çocuk 2 grup halinde gelecek.

3. Gün 2 grup halinde çocuklar gelecek.

1. ve 5. gün bütün çocuklar birden gelecek.

5 ve 9. sınıflar için; Uyum eğitimi 12 Eylül’de başlayacak. 16 Eylül’e kadar sürecek.

UYUM HAFTASINDA KAÇ SAAT DERS İŞLENECEK?

Uyum haftasında okulların belirlediği saatlere göre 2'şer saatlik programlar uygulanacak.

UYUM HAFTASINDA KATILMAK ZORUNLU MU?

Uyum haftası katılımı zorunlu değil. Ancak uzmanlar tarafından okuldaki işleyişi anlamak ve öğrencilerin okula adaptasyonlarını sağlamak açısından katılıma katkı sunan bir süreç olarak tanımlanıyor.

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UYUM HAFTASI NEDİR, NE AMAÇLANIR?

Çocuk, aile ve öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçireceği bu yeni uygulamada çocuk, aile ve öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi, çocukların okula uyum süreçlerinin kolay ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede uyum eğitiminin başlayacağı 5 Eylül'de tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinliklerin uygulama çizelgesine göre, birinci gün sadece ailelere yönelik 'Çocuğum Okulda' sunumu yapılacak. Bu sunumda okul yönetimi, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler hazır bulunacak. İkinci günde okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerde ise çocuklar sınıf öğretmenleri ile birlikte uyum haftası etkinliklerine katılacak.

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Velilerin de katılımıyla önemli farkındalık oluşturulacak

Velilerin de katılacağı programlarda okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında öğretmenler bilgiler paylaşacak. Veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelerek sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okul bahçesi, giriş-çıkış ve sınıf kuralları gibi okulun iç ve dış mekanları hakkında öğretmenlerden bilgi alacak. Çocuklar ise uyum eğitiminin son iki gününde tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olarak etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılarak kaynaşma fırsatı bulacak.

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