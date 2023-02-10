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Omar Colley, Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş, İtalya'nın Sampdoria ekibinden Omar Colley'i transfer etti. Siyah-Beyazlılar, futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. 30 yaşındaki futbolcunun transfer süreci tamamlandı. 2018'de 9,25 milyon euro bedelle Sampdoria'ya transfer olan Gambiyalı savunmacı, 5 yıl İtalya Serie A'da boy gösterdi. Omar Colley bu sezon 16 lig, 2 kupa maçına çıktı. 1 kez gol sevinci yaşadı. Peki Omar Colley kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?

10:46 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Omar Colley

Omar Colley

Beşiktaş, İtalya ekibi Sampdoria forma giyen Omar Colley ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübüne net 2.300.000 avro transfer bedeli ödenecektir."

Omar Colley kimdir?

Omar Colley, 24 Ekim 1992 tarihinde Lamin , Gambiya’a doğdu. Beşiktaş ve Gambiya milli takımında defans pozisyonunda görev yapan Gambiyalı profesyonel futbolcudur

Colley , kendi ülkesinin en iyi uçuşu olan GFA League First Division'ın bir parçası olan Wallidan FC ile gençlik futbolu oynamaya başladı. İlk takımda oynamaya başladıktan sonra Major League Soccer kulübü Sporting Kansas City ile 2010 ve 2011'de iki kez deneme yaptı. Amerikalılar Colley ile sözleşme imzalamak istedi ancak herhangi bir transfer ücreti veya eğitim tazminatı ödemeyi reddetti Gambiya kulübüne. Wallidans'ın kurucusu, tekliflerini "modern futbolla ilgisi olmayan" ve "yerel kulüplere hakaret" olarak nitelendirdi, bu nedenle Colley bunun yerine Real de Banjul'a taşındı. Omar Colley, 2012'de takımın Gambiya şampiyonu olmasında büyük rol oynadı.

Ocak 2013'te KuPS ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Ağustos 2014'te Colley, İsveç tarafı Djurgårdens IF ile 1 Ocak 2015'ten başlayarak üç yıllık bir sözleşme imzaladı . Kulüpteki ilk maçını 22 Şubat 2015'te İsveç Kupası'nda Ängelholms FF'ye karşı oynadı. 19 Haziran 2018'de İtalyan kulübü Sampdoria için sözleşme imzaladı.



#Omar Colley
#Omar Colley transfer
#beşiktaş
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Omar Colley, Beşiktaş forması giyecek
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