Beşiktaş, İtalya ekibi Sampdoria forma giyen Omar Colley ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübüne net 2.300.000 avro transfer bedeli ödenecektir."

Colley , kendi ülkesinin en iyi uçuşu olan GFA League First Division'ın bir parçası olan Wallidan FC ile gençlik futbolu oynamaya başladı. İlk takımda oynamaya başladıktan sonra Major League Soccer kulübü Sporting Kansas City ile 2010 ve 2011'de iki kez deneme yaptı. Amerikalılar Colley ile sözleşme imzalamak istedi ancak herhangi bir transfer ücreti veya eğitim tazminatı ödemeyi reddetti Gambiya kulübüne. Wallidans'ın kurucusu, tekliflerini "modern futbolla ilgisi olmayan" ve "yerel kulüplere hakaret" olarak nitelendirdi, bu nedenle Colley bunun yerine Real de Banjul'a taşındı. Omar Colley, 2012'de takımın Gambiya şampiyonu olmasında büyük rol oynadı.