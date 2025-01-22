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Ön hasar tespit raporu tamamlandı: Grand Kartal Otel yıkılacak mı?

Ön hasar tespit raporu tamamlandı: Grand Kartal Otel yıkılacak mı?

23:1122/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
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Grand Kartal Otel için ön hasar tespit raporu tamamlandı
Grand Kartal Otel için ön hasar tespit raporu tamamlandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in ön hasar tespit raporu tamamlandı. 79 kişinin hayatını kaybettiği otel için ön raporda 'Ağır hasarlı' olduğu belirlendi. Peki Grand Kartal Otel yıkılacak mı, güçlendirilecek mi?

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında son belirlemelere göre 79 kişi hayatını kaybetti. 51 kişiden 39'u taburcu edilirken, 12 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. Son dakika gelişmesi olarak ise Grand Kartal Otel'in ön hasar tespit raporunun tamamlandığı bildirildi. Ön raporda, otel 'Ağır hasarlı' olarak belirlendi.


ÖN HASAR TESPİT RAPORU TAMAMLANDI

Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.


Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.


Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.


Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

#Grand Kartal Otel
#Bolu
#Ön hasar raporu

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Ön hasar tespit raporu tamamlandı: Grand Kartal Otel yıkılacak mı?