Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in ön hasar tespit raporu tamamlandı. 79 kişinin hayatını kaybettiği otel için ön raporda 'Ağır hasarlı' olduğu belirlendi. Peki Grand Kartal Otel yıkılacak mı, güçlendirilecek mi?
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında son belirlemelere göre 79 kişi hayatını kaybetti. 51 kişiden 39'u taburcu edilirken, 12 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. Son dakika gelişmesi olarak ise Grand Kartal Otel'in ön hasar tespit raporunun tamamlandığı bildirildi. Ön raporda, otel 'Ağır hasarlı' olarak belirlendi.
Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.
Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.
Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.
Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.