Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, MHRS'de yapılan değişikliklerin detaylarını tek tek açıkladı. Koca, Onaylı Randevu Sistemi ile ilgili; "Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı...