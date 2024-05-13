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Sağlıkta onaylı randevu sistemi başladı! MHRS onaylı randevu sistemi nedir, hastanelerden nasıl randevu alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, MHRS'de yapılan değişikliklerin detaylarını tek tek açıkladı. Randevu sisteminde yapılan değişikliğie göre ertesi gün randevusu olan hasta saat 20.00'ye kadar onay verecek. Onaylı randevu sistemi uygulaması ne zaman başlayacak? Hastanelerden nasıl randevu alınır? İşte MHRS onaylı randevu sisteminin ayrıntıları...

08:35 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:36 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Onaylı randevu sistemi
Onaylı randevu sistemi

Hastanelerde onaylı randevu sistemi uygulaması geliyor. Hastaların randevularına gitmemesi sonucu randevu alamama sorununa karşı onaylı randevu sistemi getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda MHRS randevu sisteminde yapılan yeni uygulamanın detaylarını açıkladı.

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ UYGULAMASI NEDİR?

Randevu sisteminde yapılan değişikliğie göre ertesi gün randevusu olan hasta saat 20.00'ye kadar onay verecek. 65 yaş üstü İle kanser hastaları bu onay sisteminden muaf olacak. Bu uygulama ile rendevusuna gitmeyen hastalar nedeniyle randevu alamamanın önüne geçilmesi öngörülüyor.

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Onaylı randevu sistemi uygulaması 13 Mayıs 2024 Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından basın açıklaması düzenliyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Sağlıkta yakın dönemde beyaz reform ile hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda şiddet vakaları büyük ölçüde azalmıştır. Beyaz kod uygulaması yanı sıra gri kod uygulaması da pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Beyaz kod sayısı 1 milyonda 31'den 1 milyondan 14'e inmiştir.

Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradık. Yeni doğan 2 milyon 200 binde fazla tarama yaptık.

Hedefimiz ihtiyacımız olan tüm aşıların Türkiye'de üretilmesidir. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 yerli olacak. Nadir hastalıklar için hücre ve gen tedavi hastanesini kuruyoruz.

MHRS'DE ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ BAŞLIYOR

Randevulu ve randevusuz hasta sayısı neredeyse eşit. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon.

Randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz.

Onaylı randevu dönemine pazartesi başlıyoruz. Ertesi gün randevusu olan hasta geleceğini onaylayacak ve saat 20.00'ye kadar onay verecek.

65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır. Boş kalan randevuda öncelik talep bırakan hastada olacak.



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