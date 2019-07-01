Seçimler ne zaman?

Yerel seçimler sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne zaman yapılacağını sizlerle paylaştık.

ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM NE ZAMAN?

2018 seçimi sonrası 5 yıllık sürenin dolmasının ardından yapılacak olan seçimdir, seçim tarihi 2023 yılıdır. Net tarih ise henüz belli değil.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Ne hükümet ne de muhalefet tarafından erken seçimin yapılmasına yönelik bir açıklama yapılmış değil. Şuan seçim tarihi 2023 yılı olarak görülmektedir.

YSK İSTANBUL SEÇİMİ NEDEN İPTAL ETTİ?

YSK, İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına karar verdi.Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı dün akşam saatlerinde açıkladı.

YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.