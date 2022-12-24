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Opel Astra-e ilk görüntüleri yayınlandı

Fransız otomobil devi PSA grubun gözdesi Opel, yeni aracı Astra-e'nin ilk görüntülerini yayınladı. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Astra-e kullanıcılara konforlu ve emisyonsuz sürüş keyfi vadediyor. 2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonuyla yoluna devam ediyor. Peki Opel Astra-e özellikleri neler? Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Opel Astra-e özellikleri neler?
Opel Astra-e

Opel, 2022 Altın Direksiyon Ödüllü Astra’nın başarı hikayelerine tamamen elektrikli versiyonunu eklemeye hazırlanıyor. Yeni Opel Astra Sports Tourer-e, aynı zamanda bir Alman üreticinin tamamen elektrikli ilk station wagon otomobili olarak tarihe geçiyor. Otomobil tutkunları yeni Opel Astra-e’nin özellikleri hakkında araştırmalarda bulunuyor. İşte yeni Astra-e’nin özellikleri

OPEL ASTRA-E ÖZELLİKLERİ NELER?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, şunları kaydetti:

“Astra-e ve Astra Sports Tourer-e gerçek bir öncü. Beş kapılı hatchback ve station wagon gövde tiplerinin yeni batarya elektrikli versiyonlarıyla kullanıcılar, günlük kullanıma uygun, konforlu ama daha da önemlisi emisyonsuz sürüşün keyfini sürebiliyor. Ulaşımda 'Greenovation' ile kastettiğimiz tam olarak bu. Aynı zamanda, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni Opel Astra-e, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma yolunda bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.”

Yeni Opel Astra-e ve Opel Astra Sports Tourer-e, sıfır emisyonlu ve heyecan verici bir sürüş deneyimi vadediyor. Tüm Astra versiyonları gibi, yalnızca cesur ve yalın tasarımlarıyla değil aynı zamanda performanslarıyla da dikkati çekiyor.

Elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 NM tork sağlıyor. Böylece gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşanıyor. Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra-e 170 km/s maksimum hıza sahip. Bunun dışında Astra-e kullanıcısı, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.

Yeni Astra-e, WLTP’ye göre 416 km’ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Verimliliğe önem veren mühendisler, kompakt batarya boyutu ile örnek bir menzil elde etmeyi başardı. Yeni Astra-e, 100 kilometrede sadece 12,7 kWsa elektrik tüketiyor.

Astra-e, 100 kW doğru akım hızlı şarj istasyonunda yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli Astra ayrıca evdeki duvar tipi şarj istasyonu için standart olarak üç fazlı 11 kW dahili şarj cihazı ile donatılmış durumda.

OPEL ASTRA-E NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

2023 baharından itibaren sipariş edilebilecek olan batarya elektrikli Astra-e’nin Türkiye’de 2023 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.

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