Özgün Opel Astra mı Peugeot 308 mi?
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Opel Astra mı Peugeot 308 mi?

Türkiye’de satışa sunulan, özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 308, bu sene tanıtılan arabalar arasında en fazla beğenilenlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan ve Peugeot ile aynı platformu paylaşan Opel Astra 2022, aynı şekilde üstün donanım ve tasarım dinamikleriyle beğenileri kazandı. Bu durum insanların aklında ‘’Acaba 308 mi Astra mı’’ sorusunu oluşturdu. Bu iki aracın A’dan Z’ye bütün özelliklerini ve fiyat listesini sizler için derledik.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Opel Astra mı Peugeot 308 mi?
Peugeot 308 vs Opel Astra 2022

Otomobil sevdalılarının merakla beklediği Peugeot 308 ve Opel Astra, tasarımı ve rakipsiz teknolojik donanımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fiyat olarak da birbirlerine yakın olmaları otomotiv dünyasında birçok kişiyi ikiye böldü. Gelin bu iki aracın özelliklerine hep birlikte bakalım.

2022 YENİ KASA OPEL ASTRA L TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.2 litre turbo

Motor: 1.2 litre 110 ps 205 nm tork (turbo benzinli)

Şanzıman: 6 ileri manuel

Performans: 0-100 km/s: 10.5 saniye – Maksimum hız: 199 km/s

Yakıt Tüketimi (WLTP): Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 6.5 / 4.7 / 5.4 / 123 g/km

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4374 mm / 1441 mm / 1860 mm

Yakıt Tankı: 52 litre

Bagaj Hacmi: 422 litre

Boş Ağırlık: 1332 kg

1.2 litre turbo

Motor: 1.2 litre 130 ps 230 nm tork (turbo benzinli)

Şanzıman: 6 ileri manuel – 8 ileri otomatik

Performans: 0-100 km/s: 9.7 – 9.7 saniye – Maksimum hız: 210 – 210 km/s

Yakıt Tüketimi (WLTP): Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 6.5 – 7.1 / 4.8 – 4.8 / 5.4 – 5.6 / 123 – 126 g/km

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4374 mm / 1441 mm / 1860 mm

Yakıt Tankı: 52 litre

Bagaj Hacmi: 422 litre

Boş Ağırlık: 1341 – 1371 kg

1.5 litre turbo

Motor: 1.5 litre 130 ps 300 nm tork (turbo dizel)

Şanzıman: 6 ileri manuel – 8 ileri otomatik

Performans: 0-100 km/s: 10.6 – 10.6 saniye – Maksimum hız: 209 – 209 km/s

Yakıt Tüketimi (WLTP): Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 5.0 – 5.2 / 3.8 – 3.9 / 4.3 – 4.5 / 113 – 117 g/km

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4374 mm / 1441 mm / 1860 mm

Yakıt Tankı: 52 litre

Bagaj Hacmi: 422 litre

Boş Ağırlık: 1424 – 1438 kg

1.6 litre Hibrit

Motor: 1.6 litre 150 ps 250 nm tork benzinli motor + 110 ps 320 nm tork elektrikli ünite: 180 ps (hibrit)

Şanzıman: 8 ileri otomatik

Performans: 0-100 km/s: 7.6 saniye – Maksimum hız: 225 km/s

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4374 mm / 1441 mm / 1860 mm

Yakıt Tankı: 42 litre

Bagaj Hacmi: 422 litre

Boş Ağırlık: 1678 kg

OPEL ASTRA DONANIM

16, 17 ve 18 inçlik jantlar,

Adaptif LED-Matrix farlar ve led stoplar,

Güncel ADAS donanımları,

Panoramik sunroof,

Isıtmalı direksiyon simidi,

8 hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi,

AGR sertifikalı koltuklar,

Isıtmalı ön ve arka koltuklar,

10 inçlik dijital gösterge paneli,

10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı,

Kablosuz telefon şarj alanı,

360 derece park asistanı,

Head-Up Display gibi birçok üstün özellikler bu araçta sunulacak.

2022 PEUGEOT 308 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.2 PureTech 130 HP EAT8

MOTOR

Silindir Hacmi (cm3): 1.199

Silindir Sayısı: 3

Maksimum Güç (hp/dd): 130 / 5500

Maksimum Tork (Nm/dd): 230 / 1750

Besleme: Turbo

Egzoz emisyon standardı: €6.4

VİTES KUTUSU

Vites kutusu tipi: 8 ileri tam otomatik

SÜSPANSİYON

Ön: Pseudo MacPherson

Arka: Burulma Kirişli

LASTİK ve JANTLAR

Lastik ve Jant Boyutu: 205/55/R16, 225/45/R17, 225/40/R18

FRENLER VE DENGE KONTROLÜ

Ön: Hava soğutmalı disk

Arka: Disk

AĞIRLIK VE BOYUTLAR

Boş Ağırlık (kg): 1.291

Uzunluk (mm): 4.367

Genişlik (mm): 1.852

Genişlik (mm) (Aynalar Kapalı / Açık): 2.062

Yükseklik (mm): 1.441

Aks Mesafesi (mm): 2.675

Ön / Arka İz genişliği (mm): 1.554

İki kaldırım arası dönüş çapı (m): 10,51

Bagaj Hacmi (L): 412/ 1323

Yakıt deposu (L): 52

PERFORMANS

Maksimum Hız (km/h): 210

0-100 km/h Hızlanma (s): 9,7

YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON (WLTP)

Şehir Dışı (L/100km): 7,2-7,4

Şehir İçi (L/100km): 5-5,1

Karma (L/100km): 5,8-5,9

CO2 salımı Karma (g/km): 130-134

2022 PEUGEOT 308 DONANIM ÖZELLİKLERİ

> Uzun menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 metre),

> Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Geri manevra anında yakında bir tehlike olması halinde sürücü görsel ve sesli uyarılıyor),

> Yeni yüksek çözünürlüklü 180° açılı geri görüş kamerası,

> 4 kameralı (ön, arka ve yan) 360° park yardımcısı,

> Yakın mesafe dedektörlü anahtarsız giriş ve çalıştırma,

> Isıtmalı deri direksiyon simidi,

> “E-call” acil durum çağrısı,

> Otomatik Alçalan Yan Aynalar (Geri Vites ile),

> Güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Cruise Control,

> Çarpışma uyarı sistemi ile Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni,

> Yön düzeltme özelliği ile Şerit Konumlama Asistanı,

> Uzun sürüş sürelerinde devreye giren Sürücü Dikkat Uyarısı (3. seviye),

> Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi (dur, tek yön, sollama yasak, sollama yasağının sonu, vs.),

> Tavan Perdesi ile donatılan açılır cam tavan,

> Tüm versiyonlarda elektrikli el freni,

> i-Toggles, kişiselleştirilebilir dokunmatik kısayollar,

> Kişiselleştirilebilir 10” multimedya ekranı ve 10” 3D dijital ön gösterge paneli.

2022 PEUGEOT 308 VE 2022 OPEL ASTRA FİYAT LİSTESİ

2022 OPEL ASTRA

Benzin

1,2 litre 130 beygir MT6 Edition – 668.900 TL

1,2 litre 130 beygir AT8 Edition – 774.900 TL

1,2 litre 130 beygir AT8 Elegance – 844.900 TL

1,2 litre 130 beygir AT8 GS Line – 894.900 TL

1,2 litre 130 beygir AT8 GS – 924.900 TL

Dizel

1,5 litre 130 beygir AT8 Edition – 824.900 TL

2022 PEUGEOT 308

Yeni nesil PEUGEOT 308, ülkemizde Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı donanım paketiyle tercih edilebiliyor.

Active Prime paketiyle 775.000 TL

Allure paketiyle 830.000 TL

GT donanım paketiyle 915.000 TL

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