Opel Astra mı Peugeot 308 mi?

Otomobil sevdalılarının merakla beklediği Peugeot 308 ve Opel Astra, tasarımı ve rakipsiz teknolojik donanımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fiyat olarak da birbirlerine yakın olmaları otomotiv dünyasında birçok kişiyi ikiye böldü. Gelin bu iki aracın özelliklerine hep birlikte bakalım.
2022 YENİ KASA OPEL ASTRA L TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.2 litre turbo
Motor: 1.2 litre 110 ps 205 nm tork (turbo benzinli)
Şanzıman: 6 ileri manuel
Performans: 0-100 km/s: 10.5 saniye – Maksimum hız: 199 km/s
Yakıt Tüketimi (WLTP): Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 6.5 / 4.7 / 5.4 / 123 g/km
Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4374 mm / 1441 mm / 1860 mm
Yakıt Tankı: 52 litre
Bagaj Hacmi: 422 litre
Boş Ağırlık: 1332 kg
1.2 litre turbo
Motor: 1.2 litre 130 ps 230 nm tork (turbo benzinli)
Şanzıman: 6 ileri manuel – 8 ileri otomatik
Performans: 0-100 km/s: 9.7 – 9.7 saniye – Maksimum hız: 210 – 210 km/s
Yakıt Tüketimi (WLTP): Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 6.5 – 7.1 / 4.8 – 4.8 / 5.4 – 5.6 / 123 – 126 g/km
Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4374 mm / 1441 mm / 1860 mm
Yakıt Tankı: 52 litre
Bagaj Hacmi: 422 litre
Boş Ağırlık: 1341 – 1371 kg
1.5 litre turbo
Motor: 1.5 litre 130 ps 300 nm tork (turbo dizel)
Şanzıman: 6 ileri manuel – 8 ileri otomatik
Performans: 0-100 km/s: 10.6 – 10.6 saniye – Maksimum hız: 209 – 209 km/s
Yakıt Tüketimi (WLTP): Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 5.0 – 5.2 / 3.8 – 3.9 / 4.3 – 4.5 / 113 – 117 g/km
Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4374 mm / 1441 mm / 1860 mm
Yakıt Tankı: 52 litre
Bagaj Hacmi: 422 litre
Boş Ağırlık: 1424 – 1438 kg
1.6 litre Hibrit
Motor: 1.6 litre 150 ps 250 nm tork benzinli motor + 110 ps 320 nm tork elektrikli ünite: 180 ps (hibrit)
Şanzıman: 8 ileri otomatik
Performans: 0-100 km/s: 7.6 saniye – Maksimum hız: 225 km/s
Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4374 mm / 1441 mm / 1860 mm
Yakıt Tankı: 42 litre
Bagaj Hacmi: 422 litre
Boş Ağırlık: 1678 kg
OPEL ASTRA DONANIM
16, 17 ve 18 inçlik jantlar,
Adaptif LED-Matrix farlar ve led stoplar,
Güncel ADAS donanımları,
Panoramik sunroof,
Isıtmalı direksiyon simidi,
8 hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi,
AGR sertifikalı koltuklar,
Isıtmalı ön ve arka koltuklar,
10 inçlik dijital gösterge paneli,
10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı,
Kablosuz telefon şarj alanı,
360 derece park asistanı,
Head-Up Display gibi birçok üstün özellikler bu araçta sunulacak.
2022 PEUGEOT 308 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.2 PureTech 130 HP EAT8
MOTOR
Silindir Hacmi (cm3): 1.199
Silindir Sayısı: 3
Maksimum Güç (hp/dd): 130 / 5500
Maksimum Tork (Nm/dd): 230 / 1750
Besleme: Turbo
Egzoz emisyon standardı: €6.4
VİTES KUTUSU
Vites kutusu tipi: 8 ileri tam otomatik
SÜSPANSİYON
Ön: Pseudo MacPherson
Arka: Burulma Kirişli
LASTİK ve JANTLAR
Lastik ve Jant Boyutu: 205/55/R16, 225/45/R17, 225/40/R18
FRENLER VE DENGE KONTROLÜ
Ön: Hava soğutmalı disk
Arka: Disk
AĞIRLIK VE BOYUTLAR
Boş Ağırlık (kg): 1.291
Uzunluk (mm): 4.367
Genişlik (mm): 1.852
Genişlik (mm) (Aynalar Kapalı / Açık): 2.062
Yükseklik (mm): 1.441
Aks Mesafesi (mm): 2.675
Ön / Arka İz genişliği (mm): 1.554
İki kaldırım arası dönüş çapı (m): 10,51
Bagaj Hacmi (L): 412/ 1323
Yakıt deposu (L): 52
PERFORMANS
Maksimum Hız (km/h): 210
0-100 km/h Hızlanma (s): 9,7
YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON (WLTP)
Şehir Dışı (L/100km): 7,2-7,4
Şehir İçi (L/100km): 5-5,1
Karma (L/100km): 5,8-5,9
CO2 salımı Karma (g/km): 130-134
2022 PEUGEOT 308 DONANIM ÖZELLİKLERİ
> Uzun menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 metre),
> Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Geri manevra anında yakında bir tehlike olması halinde sürücü görsel ve sesli uyarılıyor),
> Yeni yüksek çözünürlüklü 180° açılı geri görüş kamerası,
> 4 kameralı (ön, arka ve yan) 360° park yardımcısı,
> Yakın mesafe dedektörlü anahtarsız giriş ve çalıştırma,
> Isıtmalı deri direksiyon simidi,
> “E-call” acil durum çağrısı,
> Otomatik Alçalan Yan Aynalar (Geri Vites ile),
> Güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Cruise Control,
> Çarpışma uyarı sistemi ile Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni,
> Yön düzeltme özelliği ile Şerit Konumlama Asistanı,
> Uzun sürüş sürelerinde devreye giren Sürücü Dikkat Uyarısı (3. seviye),
> Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi (dur, tek yön, sollama yasak, sollama yasağının sonu, vs.),
> Tavan Perdesi ile donatılan açılır cam tavan,
> Tüm versiyonlarda elektrikli el freni,
> i-Toggles, kişiselleştirilebilir dokunmatik kısayollar,
> Kişiselleştirilebilir 10” multimedya ekranı ve 10” 3D dijital ön gösterge paneli.
2022 PEUGEOT 308 VE 2022 OPEL ASTRA FİYAT LİSTESİ
2022 OPEL ASTRA
Benzin
1,2 litre 130 beygir MT6 Edition – 668.900 TL
1,2 litre 130 beygir AT8 Edition – 774.900 TL
1,2 litre 130 beygir AT8 Elegance – 844.900 TL
1,2 litre 130 beygir AT8 GS Line – 894.900 TL
1,2 litre 130 beygir AT8 GS – 924.900 TL
Dizel
1,5 litre 130 beygir AT8 Edition – 824.900 TL
2022 PEUGEOT 308
Yeni nesil PEUGEOT 308, ülkemizde Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı donanım paketiyle tercih edilebiliyor.
Active Prime paketiyle 775.000 TL
Allure paketiyle 830.000 TL
GT donanım paketiyle 915.000 TL