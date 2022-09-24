Opel Astra mı Peugeot 308 mi? Türkiye’de satışa sunulan, özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 308, bu sene tanıtılan arabalar arasında en fazla beğenilenlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan ve Peugeot ile aynı platformu paylaşan Opel Astra 2022, aynı şekilde üstün donanım ve tasarım dinamikleriyle beğenileri kazandı. Bu durum insanların aklında ‘’Acaba 308 mi Astra mı’’ sorusunu oluşturdu. Bu iki aracın A’dan Z’ye bütün özelliklerini ve fiyat listesini sizler için derledik.

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