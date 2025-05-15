OpenAI, GPT-4.1 Modelini Resmen Yayınladı: İşte Yeni Özellikler ve Kullanım Detayları

OpenAI’nin açıklamasına göre GPT-4.1, yapay zekânın günlük ve profesyonel kullanımında önemli bir sıçrama sunuyor. Özellikle kodlama, veri analizi ve uzun metinleri anlama konularında dikkat çeken geliştirmelere sahip olan bu model, daha akıllı ve verimli sonuçlar üretme yeteneğine sahip.

GPT-4.1’E KİMLER ERİŞEBİLİYOR?

ChatGPT Plus, Pro ve Team aboneleri: GPT-4.1'e anında erişim sağlayabiliyor.

Enterprise ve Edu kullanıcıları: Önümüzdeki haftalarda erişim hakkı kazanacak.

Ücretsiz kullanıcılar: GPT-4o hâlâ varsayılan model olarak kalacak. Ancak kullanım limitine ulaşıldığında sistem otomatik olarak GPT-4.1 mini'ye geçiş yapacak.

GPT-4.1 MİNİ İLE ÜCRETSİZ KULLANICILARA DESTEK

Yeni güncelleme, ücretsiz kullanıcıları da unutmuyor. GPT-4o mini yerini artık GPT-4.1 mini'ye bırakıyor. Böylece ücretsiz kullanıcılar da gelişmiş bir yapay zekâ deneyiminden faydalanabilecek. Otomatik geçiş sistemi sayesinde, kullanım limiti dolduğunda GPT-4.1 mini devreye giriyor.

GPT-4.1 İLE YAPAY ZEKÂDA YENİ BİR DÖNEM

OpenAI, GPT-4.1’i tanıttığı sırada bu modeli “yapay zekânın pratik uygulamalarında ileriye doğru büyük bir adım” olarak tanımlamıştı. GPT-4.1, özellikle yapay zekâ ajanları ve akıllı sistemler geliştirmek isteyen profesyoneller için güçlü bir araç olarak öne çıkıyor.

Yapay zekâ teknolojisinin en yeni ve güçlü modeli GPT-4.1’i hemen deneyimleyin ve üretkenliğinizi bir üst seviyeye taşıyın.















