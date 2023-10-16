Oppo A2x ve Oppo A2m özellikleri ve fiyatı
Oppo A2x ve Oppo A2m şık tasarım detayları ve göz alıcı renk seçenekleriyle sevenlerini heyecanlandırdı. Render görüntüleri,
A2x ve A2m’nin benzer bir tasarıma sahip olduğunu ve düz kenarlarla ve tek bir arka kamerayla geleceğini ortaya koyuyor. A2x modeli, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacakken, A2m modeli bu renklere ek olarak sarı renkte de satışa sunulacak.
Oppo A2x ve A2m modeli özellikleri neler?
Oppo A2x ve A2m modeli özellikleri neler?
Sızdırılan bilgilere göre, Oppo A2x ve A2m modelleri aşağıdaki özelliklere sahip olacak:
- 6,56 inç LCD ekran720 x 1612 piksel HD+ çözünürlük
- MediaTek 2.2GHz işlemci
- 8 GB veya 12 GB RAM
- 128 GB veya 256 GB depolama
- 5.000 mAh batarya
- Android 13 işletim sistemi
- 5MP ön kamera ve 13MP birincil arka kameraya
Oppo A2x ve A2m fiyatı ne kadar?
Oppo A2x ve A2m fiyatı ne kadar?
Oppo’nun A2x ve A2m modelleri 100-200 dolar arasında satışa sunulacağı bekleniyor.
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