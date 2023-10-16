Oppo A2x ve Oppo A2m şık tasarım detayları ve göz alıcı renk seçenekleriyle sevenlerini heyecanlandırdı. Render görüntüleri,

A2x ve A2m’nin benzer bir tasarıma sahip olduğunu ve düz kenarlarla ve tek bir arka kamerayla geleceğini ortaya koyuyor. A2x modeli, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacakken, A2m modeli bu renklere ek olarak sarı renkte de satışa sunulacak.