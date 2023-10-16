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Oppo A2x ve Oppo A2m göz alıcı renk seçenekleriyle ortaya çıktı!

Oppo A2x ve A2m modelleri sızdırıldı. Yaklaşan A2x ve A2m akıllı telefonları için çoklu renk seçeneklerini ortaya koyuyor. Görseller, her iki cihazın da benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Oppo A2x, pembe ve siyah renk seçenekleriyle, A2m ise ek olarak sarı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Oppo A2X ve A2M'in beklenen özellikleri Her iki telefonun da 6,56 inç LCD panelle gelecek. Peki Oppo A2x ve A2m fiyatı ne kadar, kaç paradan satılacak? İşte Oppo A2x ve A2m özellikleri.

11:57 . 16/10/2023 lundi
Yeni Şafak
Oppo A2x ve Oppo A2m özellikleri ve fiyatı

Oppo A2x ve Oppo A2m özellikleri ve fiyatı

Oppo A2x ve Oppo A2m şık tasarım detayları ve göz alıcı renk seçenekleriyle sevenlerini heyecanlandırdı. Render görüntüleri,
A2x ve A2m’nin benzer bir tasarıma sahip olduğunu ve düz kenarlarla ve tek bir arka kamerayla geleceğini ortaya koyuyor. A2x modeli, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacakken, A2m modeli bu renklere ek olarak sarı renkte de satışa sunulacak.

Oppo A2x ve A2m modeli özellikleri neler?

Sızdırılan bilgilere göre, Oppo A2x ve A2m modelleri aşağıdaki özelliklere sahip olacak:

  1. 6,56 inç LCD ekran720 x 1612 piksel HD+ çözünürlük
  2. MediaTek 2.2GHz işlemci
  3. 8 GB veya 12 GB RAM
  4. 128 GB veya 256 GB depolama
  5. 5.000 mAh batarya
  6. Android 13 işletim sistemi
  7. 5MP ön kamera ve 13MP birincil arka kameraya

Oppo A2x ve A2m fiyatı ne kadar?

Oppo’nun A2x ve A2m modelleri 100-200 dolar arasında satışa sunulacağı bekleniyor.



#Oppo
#Oppo A2x
#Oppo A2m
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