Oppo telefon fiyatları vergisiz telefon almak için gün sayan öğrencilerin gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesi gençlere ilk kez telefon ve bilgisayar satın alımlarında KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağının müjdesini vermişti. Erdoğan’ın seçim beyannamesinde açıkladığı vergisiz telefon ve bilgisayar satışı, 2023 yılında başlayacak. Öğrenciler, bir defaya mahsus olmak üzere vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olabilecek. Telefonların hepsi üst vergi diliminde olduğu için satıştaki telefonların yarı fiyatına düşmesi bekleniyor. Telefon fiyatı kadar vergi alınıyor. 10 bin liralık telefon ortalama 5000-5500 TL'ye gelir.

Oppo güncel fiyatları

Bu fiyatlar, Oppo Türkiye web sitesinden alınmıştır ve değişiklik gösterebilir. İşte Oppo'nun güncel fiyatları:

Oppo Find X5 Pro fiyatı 14.999 TL

Oppo Find X5 fiyatı 12.999 TL

Oppo Reno 7 Pro fiyatı 9.999 TL

Oppo Reno 7 fiyatı 7.999 TL

Oppo A96 fiyatı 7.049 TL

Oppo A74 5G fiyatı 6.032,50 TL

Oppo A55 5G fiyatı 6.032,50 TL

Oppo A16 4G fiyatı 4.335,30 TL

Oppo Telefon Modelleri

Oppo telefon modelleri üstün performansı ile öne çıkmaktadır. Son teknolojiye uygun olarak üretilen telefonlar, çentik ve damla ekran gibi tasarımları ile dikkat çekmekte. Farklı boyutlarda tasarlanan ekran seçenekleri ile markanın telefonları, özellikle kamera kalitesi ile tercih edilmektedir. Full HD ekran kalitesi ile gerçekçi görüntüler sunan ürün gelişmiş özellikleri ile gözleri yormadan avantajlı bir kullanım da sağlıyor.

Her yıl yeni ürünlerini piyasaya süren Oppo, özellikle telefon modelleri ile bilinen bir marka. Yüksek hafızaya ve gelişmiş kamera özelliklerine sahip ürünleri ile inovatif seçenekler süren Oppo, Android işletim sistemi ile kullanıcılara kaliteli deneyimler sunmaktadır. Firmaya ait telefonlarda en öne çıkan özelliklerden biri de yüksek pil kapasitesi. Hızlı şarj olma ve şarjını uzun süre muhafaza etmesi ile bu telefonlar uzun ömürlü performans sağlıyor.

Son zamanlarda en sık tercih telefon modellerini kategorilerimiz üzerinden inceleyebilir, yenilenmiş tasarımları uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Oppo Find X2

Oppo’nun yeni çıkan serilerinden olan Find serisi, X2 modele sahip telefonunda en yeni özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Zarif tasarımı ile konforlu bir kullanım bir sağlayan bu ürün, aynı zamanda estetik bir görünüme de sahiptir. 3K QHD netlik ve yüksek renk canlılığı sunan telefon, en gerçekçi görüntüleri sunmak için özenle tasarlanır. 120 Hz ekran yenileme hızı gözlerinizi yormadan telefonu en rahat şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Oppo Find X2 çift stereo hoparlör ile seslerin en net şekilde iletilmesine yardımcı olur. Ürünün öne çıkan özelliklerinden biri şüphesiz kamerası. Çok yönlü üçlü kamera sistemi geniş açılı lensleri ile anılarınızı en doğal ve iyi haliyle saklamanızı sağlar. Üstelik gece modu sayesinde karanlıkta bile net fotoğraflar çekmeniz için harika bir seçenektir.

Oppo Reno7

Oppo’nun en çok tutulan serilerinden olan Reno, son modeli olan 7 ile muhteşem özellikler sunuyor. Reno7 özel tasarımlı ön kamera sistemi ile selfielerin daha net ve parlak görünüme sahip olmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli kamerası ile arka planın parlak olduğu durumlarda dahi net ayrıntılara sahip fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Ayrıca ürünün ön kamerası kadar arka kamerası da yüksek oranda gelişmiştir.

Oppo Reno7 , tasarımıyla da dikkat çeken modellerden biridir. İster siyah ister gün batımı turuncu renklerini tercih edebileceğiniz model, deri tasarımı sayesinde oldukça dayanıklıdır. Hafif ve ince tasarımına ek olarak büyük ekranı telefonu daha kullanışlı kılıyor.

Oppo A96

Oppo’nun en bilindik serilerinden olan A serisinin 96 modeli oldukça inovatif özellikleri ile öne çıkıyor. Bu modelin büyük avantajı 5000 mAh pil kapasitesine sahip olması. Bu sayede yalnızca 20 dakika gibi bir sürede bataryanın yarısından çoğu şarj olmakta. Yapay zeka şarj koruması özelliği bulunan ürün, gece telefonun aşırı şarj olmasını engelleyerek pil ömrünü korur.

Oldukça özgün tasarımlara sahip ürünler üreten Oppo, A serisinde de tasarımları ile dikkat çekmektedir. Parlak ve ışıkta renk değiştiren detayları ile bu model resmen göz kamaştırıyor. Üstelik maksimum dayanıklılığa sahip ekranı, parmak izi ve çizilmelere karşı ekranı koruyarak telefonun dış yapısına herhangi bir zarar gelmesini de engelliyor.

2. El Oppo Ürünleri

2. el Oppo modeller i bir kullanıcı tarafından belirli bir süre kullanılıp daha sonra satışa çıkarılan cihazlardır. Bunlar, sıfır olanlara göre çok daha uygun fiyatlar üzerinden piyasaya verilir. Aynı zamanda yeni bir cihaz satın almak için yeterli bütçeye sahip olmayanlar, ikinci el telefonlar ile uygun fiyatlar üzerinden neredeyse yeni ürünlerle aynı kalitede teknolojik eşyalara sahip olabilir.