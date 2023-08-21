Oppo telefon modelleri ve Fiyatları
Oppo güncel fiyatları
Bu fiyatlar, Oppo Türkiye web sitesinden alınmıştır ve değişiklik gösterebilir. İşte Oppo'nun güncel fiyatları:
Oppo Telefon Modelleri
Oppo telefon modelleri üstün performansı ile öne çıkmaktadır. Son teknolojiye uygun olarak üretilen telefonlar, çentik ve damla ekran gibi tasarımları ile dikkat çekmekte. Farklı boyutlarda tasarlanan ekran seçenekleri ile markanın telefonları, özellikle kamera kalitesi ile tercih edilmektedir. Full HD ekran kalitesi ile gerçekçi görüntüler sunan ürün gelişmiş özellikleri ile gözleri yormadan avantajlı bir kullanım da sağlıyor.
Her yıl yeni ürünlerini piyasaya süren Oppo, özellikle telefon modelleri ile bilinen bir marka. Yüksek hafızaya ve gelişmiş kamera özelliklerine sahip ürünleri ile inovatif seçenekler süren Oppo, Android işletim sistemi ile kullanıcılara kaliteli deneyimler sunmaktadır. Firmaya ait telefonlarda en öne çıkan özelliklerden biri de yüksek pil kapasitesi. Hızlı şarj olma ve şarjını uzun süre muhafaza etmesi ile bu telefonlar uzun ömürlü performans sağlıyor.
Son zamanlarda en sık tercih telefon modellerini kategorilerimiz üzerinden inceleyebilir, yenilenmiş tasarımları uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Oppo Find X2
Oppo’nun yeni çıkan serilerinden olan Find serisi, X2 modele sahip telefonunda en yeni özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Zarif tasarımı ile konforlu bir kullanım bir sağlayan bu ürün, aynı zamanda estetik bir görünüme de sahiptir. 3K QHD netlik ve yüksek renk canlılığı sunan telefon, en gerçekçi görüntüleri sunmak için özenle tasarlanır. 120 Hz ekran yenileme hızı gözlerinizi yormadan telefonu en rahat şekilde kullanabilmenizi sağlar.
Oppo Reno7
Oppo’nun en çok tutulan serilerinden olan Reno, son modeli olan 7 ile muhteşem özellikler sunuyor. Reno7 özel tasarımlı ön kamera sistemi ile selfielerin daha net ve parlak görünüme sahip olmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli kamerası ile arka planın parlak olduğu durumlarda dahi net ayrıntılara sahip fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Ayrıca ürünün ön kamerası kadar arka kamerası da yüksek oranda gelişmiştir.
Oppo A96
Oppo’nun en bilindik serilerinden olan A serisinin 96 modeli oldukça inovatif özellikleri ile öne çıkıyor. Bu modelin büyük avantajı 5000 mAh pil kapasitesine sahip olması. Bu sayede yalnızca 20 dakika gibi bir sürede bataryanın yarısından çoğu şarj olmakta. Yapay zeka şarj koruması özelliği bulunan ürün, gece telefonun aşırı şarj olmasını engelleyerek pil ömrünü korur.
Oldukça özgün tasarımlara sahip ürünler üreten Oppo, A serisinde de tasarımları ile dikkat çekmektedir. Parlak ve ışıkta renk değiştiren detayları ile bu model resmen göz kamaştırıyor. Üstelik maksimum dayanıklılığa sahip ekranı, parmak izi ve çizilmelere karşı ekranı koruyarak telefonun dış yapısına herhangi bir zarar gelmesini de engelliyor.
2. El Oppo Ürünleri
Oppo özellikle gelişmiş kamera sistemiyle öne çıkan bir marka olduğu için 2. el ürünlerde kamera özellikleri korunarak sıfır bir ürün almış kadar net fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca ikinci el cihazlar yazılım güncellemelerini destekler.