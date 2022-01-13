Ordu kar tatili olan ilçeler: 14 Ocak Ordu'da okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı Ordu’da göstermeyi sürdürüyor. Veli ve öğrenciler 1Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu kar tatili açıklaması 14 Ocak 2022 Cuma " sorgulamasını yapıyor.
ORDU'DA YARIN KAR TATİLİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?
Ordu'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Bazı illerde kaymakamlıklar okulların tatil edilmesi kararı aldı.
Ordu'da etkili olan kar nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Kenttin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar, eğitimin aksamasına neden oldu.
Kar yağışının yoğun olduğu Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerindeki kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.