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Ordu'da elektrik direğine çarpan minibüsteki 17 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 5'i çocuk 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İşte detaylar.

11:45 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ordu haberleri

Ordu haberleri

'nun Altınordu ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 5'i çocuk 17 kişi yaralandı.

5'İ ÇOCUK 17 KİŞİ YARALANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 5'i çocuk 17 kişi yaralandı. S.S. (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Yemişli Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada S.S, S.H, N.A.H, Ü.G, C.S, S.A, M.A.A, A.G, Ç.G, G.H, S.U, Y.E.H, E.A, M.A, G.A, Y.A. ve N.U. yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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#ordu haberleri
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