Özgün Orduda yarın (15 Mart Salı) okullar tatil mi edildi? Valilikten açıklama
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Ordu'da yarın (15 Mart Salı) okullar tatil mi edildi? Valilik'ten açıklama!

Ordu'da yarın okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ordu'da kar yağışının etkisini sürdürmesi ile okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği sorusu araştırılıyor. kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Valiliklerden bugün için kar tatili haberleri peş peşe gelmişti. Öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 15 Mart Salı günü Ordu'da okullar tatil oldu mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orduda yarın (15 Mart Salı) okullar tatil mi edildi? Valilikten açıklama!
ordu kar tatili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarılar neticesinde kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği ve buna bağlı olarak buzlanma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde ise kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 15 Mart salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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