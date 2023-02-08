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Ordu’da yangın felaketi: 1’i bebek 2 çocuk öldü, 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın sonucu 1’i bebek 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de dumandan etkilendi.

09:50 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ordu'da yangın

Ordu'da yangın

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin kaldığı 4 katlı binanın çatı katından dumanların yükselmeye başladığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dairede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tüm odaları sardı. Bu esnada evde bulunan ve iddiaya göre ‘kurtulması’ için camdan aşağıya bırakılan Hacide Hamido (7) isimli çocuk hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Bu esnada evde bulunan Muhammed Hamido (2) isimli bebeğin yangın nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın nedeniyle evde bulunan Bene Hamido, Halid Hamido, Tagrit Hamido ve Rukiye Hamido ise dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, ısınmak için kullanılan elektrikli sobadan çıktığı ileri sürülen yangın nedeniyle geniş çaplı inceleme başlatıldı.



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10 dakika önce
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