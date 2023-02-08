Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin kaldığı 4 katlı binanın çatı katından dumanların yükselmeye başladığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dairede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tüm odaları sardı. Bu esnada evde bulunan ve iddiaya göre ‘kurtulması’ için camdan aşağıya bırakılan Hacide Hamido (7) isimli çocuk hayatını kaybetti.