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Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: Orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi ödemeleri ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bulunan orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 Aralık'a kadar ertelendi. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

09:28 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Orman köylülerinin kredi ödemeleri ertelendi mi?

Orman köylülerinin kredi ödemeleri ertelendi mi?

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman köylüleri ve kooperatiflerinin, 6 Şubat-31 Temmuz dönemde tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık'a kadar ertelendi. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek. Yönetmelik 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


Kredi borcu olan çiftçiye müjde: Açıklama Ziraat Bankası’ndan geldi
Kredi borcu olan çiftçiye müjde: Açıklama Ziraat Bankası’ndan geldi

Depremzede çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarına ilişin açıklama geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları ertelendi. Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit komisyonu karar tarihinden müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Peki Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar, kaç yıl ertelendi? Ertelenen çiftçi kredilerine faiz uygulanacak mı? Ziraat Bankası çiftçi kredi ertelemeleri hangi tarihi kapsıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı
Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce işi hayatını kaybetti. Asrın felaketinden etkilenen 13,5 milyon insanın hayatını kolaylaştırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği depremzedeler için de devreye giriyor. Depremzedeye kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60’ı kadar Kısa Çalışma Ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150’si kadar miktar belirleniyor. Peki Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne zaman verilecek?


#Orman köylüleri
#kooperatifler
#kredi taksitleri
#Orman Genel Müdürlüğü
2 saat önce
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Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: Orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi ödemeleri ertelendi
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