Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

Orman yangını kontrol altına alındı mı?

Antalya'nın Aksu ilçesindeki konteynerde çıkıp ormana sıçrayan yangın, 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazözle yapılan müdahaleyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Yangında yaklaşık 1,8 hektarlık alanın etkilendiği belirtildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Orman yangını kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre polisimiz yangının çıkış noktası olarak yol kenarındaki bir konteynerin klimasının yanması suretiyle ilk tespitlere göre oradan çıktığını değerlendiriyoruz.