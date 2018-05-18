Oruçluyken ağız kokusunu nasıl önlenir?

Sahur ve iftar arasındaki sürenin fazla olması gibi etkenler ağız sağlığı için büyük riskler oluşturduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan, “Uzun süre boyunca fırçalanmayan dişler ağızda kolayca üreyen bakterilerin, çürüklerin artmasına neden oluyor. Oruçlu olduğumuz gün içerisinde yeme içme fonksiyonlarımız azaldığından tükürük bezlerinin ürettiği salgı ve tükürüğün yıkama kapasitesi azalır bu nedenle ağız kokusu sorunu da ortaya çıkar” diye konuştu.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan sözlerine şöyle devam etti; “Özellikle iftarda ve sahurda yenilen yemeklerden sonra ağızdaki asitbaz dengesi tamamen bozulur, asit oranı artar. Yemek yenildikten sonra hemen yatıldığı için ağız içi harareti artar ve daha çok bakteri üreyebilir. Oruç tutulmayan zamanlarda ara öğünler sayesinde ağız ortamının asit oranı düşebilmektedir. Fakat oruçlu iken ara öğün şansı olmadığı için ağız ortamının asit oranı artabilir. Bunun içinde gün içerisinde ağız su ile çalkalanabilinir”

Protez Uzmanı İlker Arslan, oruçluyken diş fırçalamanın aslında hiçbir mahsuru olmadığını ifade ederek, “Ağız ve diş temizliğini gündüz yapmamayı tercih edenler, bunu mutlaka sahurdan sonra yapmalıdır. Macunun kaçması sonucu orucun bozulacağından endişe edenler, dişini süpürge görevi üstelenecek macunsuz fırçayla temizleyebilirler. Yine de dişinizi fırçaladığınızda içiniz rahat etmeyecekse, gün içinde ağzınızı bir kaç defa su ile çalkalayabilirsiniz. Ayrıca sahurda şekerli, karbonhidratlı yiyeceklerin de az tüketilmesi rahatsızlıkların önüne geçilmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

Bugün ne pişirsem diyenlere: Düğün çorbası İftarda “bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için ağzınıza layık bir çorbayla karşınızdayız. Gaziantep yöresine ait besleyici özellikteki düğün çorbasını sizlere seçtik. Çorbanın etli oluşu, tüm gün aç olan midenizi ödüllendirmek için oldukça doğru bir tercih olacaktır.Misafirlerinize de ikram edebileceğiniz bu lezzetli çorbayı sadece iftarda değil sahurda da tüketebilmeniz mümkün. Hazırsanız en güzel iftar menülerinizin başlangıcı olacak düğün çorbasının tarifine başlıyoruz.4 kişilik için gerekli malzemeler2 çorba kaşığı tereyağı3 çorba kaşığı un1 madalyon kuzu gerdan2 diş sarımsak1 çay bardağı nohut1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber2 çorba kaşığı yoğurtYarım limon suyu1 çimdik tuz1 adet yumurtaVideo: Düğün ÇorbasıTarifi Bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağını alın. Tavaya unu ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun ve soğutun. 2 çorba kaşığı tereyağını çorbayı pişireceğiniz tencereye alın ve kızdırın. Ardından gerdan etini ilave edin. Sarımsağı kıyın ve tencereye ilave edin, etin ve sarımsağın kokusu çıkana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin . Tencereye nohutları da ilave edin. Tuzunu serpin ve pişmeye bırakın. Bir cezvede iki çorba kaşığı tereyağını kızdırın, pul biberini ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Yoğurdu bir karıştırma kasesine alın. Limon suyunu ilave edin ve karıştırın. Yumurtayı ilave edin ve çırpmaya devam edin. Yoğurtlu karışıma, kavurduğunuz tereyağlı unu da ilave edip karıştırın. Çok koyu olursa bir miktar su ile açın. Etleri kevgirle tencereden alın. Etin kemiklerini ayıklayın ve didikleyip tabakta bekletin. Kaynar haldeki etli çorbadan terbiye karışımına bir kepçe ilave edip çorbayı bağlayın. Kenardaki etle nohutları ilave edin. Tuzunu kontrol edin. Bir kaç dakika fokur fokur kaynadıktan sonra ateşten alın. Servis ederken üzerine önceden hazırladığınız yağlı sos ile servis edin. Taze çekilmiş karabiber serpin. Ramazanda “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için en güzel iftar menülerine eşlik edecek lezzetli düğün çorbası tarifini sizler için sunduk. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf Suresi (7/31)Neden güllaç?Ramazan'ın getirdikleriRamazan'ın ilk cuması

Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? Ramazan orucunun sıkıntıya düşmesini istemeyen milyonlarca Müslüman, temkinli olmak adına sordukları onlarca soru var. “Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?” sorusu da bunlardan birisi. Diyanet konuya ilişkin açıklama getirdi. Öncesinde “orucu bozan şeyler nelerdir?” sorusuna açıklık getirelim, ardından “Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?” sorusunun cevabını paylaşacağız.Orucu bozan şeyler nelerdir?Orucun temel unsuru, yeme, içme nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?Orucun temel unsurunun yeme ve içme nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğunu hatırlatan Diyanet makyaj, saç boyamak ve saç bakımı orucu bozmaz açıklamasında bulunarak rahat bir nefes aldırdı.“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir.Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır.Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).Duş almak orucu bozar mı?Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?Kusmak orucu bozar mı?

Serum orucu bozar mı? Diyanet şu sıralar en yoğun zamanını yaşıyor. Oruç ibadetini en iyi şekilde yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Diyanet’in internet sitesine akın etmiş durumda. Ramazan orucuyla ilgili sorulması gereken onlarca soru var. Bu soruların başında "serum orucu bozar mı?" geliyor. Peki, serum orucu bozar mı? İşte Diyanet’ten gelen o yanıt.Serum orucu bozar mı?Oruç; yemek, içmek ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.Serum orucu bozar mı? soruyla ilgili Diyanet'in fetvası bu şekilde."Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.""Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz! Hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz! Eğer hilal hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz!"Kan vermek orucu bozar mı?Orucu bozan şeyler nelerdir?Göz damlası orucu bozar mı?