Oruçluyken ve Ramazan ayında vücudu rahatlatan çaylar

Shiffa Home Marka Yöneticisi Yeliz Yaman, Ramazan ayında vücut sistemini rahatlatan çaylar hakkında bilgi verdi. Yaman, doğru oranlarda karıştırılan bitki çayı karışımlarının sindirim sistemini rahatlattığı gibi vücudun kaybettiği sıvının da geri kazanılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Yaman, “Ramazan ayı bedenimizin dinlenme sürecine girdiği ve tüm sistemlerin kendi içinde yenilendiği aydır. Uzun süre aç kalan insan bünyesi, gün sonunda iftar zamanında yediklerine göre metabolizmasını çalıştırmaktadır. Bu sebepten iftarı açarken de daha sağlıklı bir vücuda kavuşmak için vitamin ve mineral bakımından zengin olan hurma ve hurma pekmezi tüketmek önem arz etmektedir. Hurma, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin büyük bir kısmını ilk etapta karşılamaktadır. Hurmanın devamında su ve sıvı gıdalar ile başlanmalı ve çorba sonrasında birkaç dakika ara verilmelidir. Sahurda ve iftarda yoğurt ve süt gibi proteini yüksek gıdaların tüketimi de oldukça önemlidir. Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle vücudun sıvı kaybı fazla olmakta ve buna bağlı olarak zihnen ve bedenen yorgunluk meydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı ramazan ayında sıvı tüketimine oldukça dikkat edilmeli, siyah çay ve kahve tüketimi sınırlanmalıdır” dedi.

Ramazan’da hangi çaylar içilmeli ?

Yaman, yapılan araştırmalar sonunda, doğru oranlarda karıştırılan bitki çayı karışımlarının sindirim sistemini rahatlattığı gibi vücudun kaybettiği sıvı kaybının da geri kazanmasına yardımcı olduğunu belirterek, “Vücudu zinde tutan ve aynı zamanda sindirim için kullanılabilecek bitkiler içerisinde ahududu, rezene, ardıç, barut ağacı, ısırgan yaprağı gibi bitkiler vardır. Bu bitkilerin içerisinde; ahududu yaprağının toksin atıcı, rezenenin spazm çözücü ve gaz söktürücü, ardıç meyvesinin sindirim düzenleyici etkileri vardır. Ayrıca barut ağacı kabuğunun idrar söktürücü, ısırgan yaprağının ödem atıcı, Huş ağacı yaprağının ise antiseptik etkisi vardır. Bu bitkiler ile yapılan karışımın içerisine aynı zaman da doğal kayısı da mutlaka eklenmelidir. Elde edilen bu bitki çayı ile sıhhatli bir ramazan geçirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

"Hamileler dikkat"

Hamile bayanların bitki çayı tüketiminde doktora danışmaları gerektiğini belirten Yaman, “Özellikle; hamile bayanların ve tansiyon hastalarının doktora danışmadan bitki çayı tüketmemeleri gerekmektedir’’ şeklinde konuştu.