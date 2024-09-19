ÖSYM 2024 Özel Yetenek Sınavı sonuçlarını açıkladı! 2024- ÖZYES sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) spor programlarına öğrenci seçimi için düzenlediği 2024-Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı. ÖSYM 2024 Özel Yetenek Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖZYES sonuç sorgulama ekranı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı.
2024-ÖZYES sonuçları açıklandı
2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Sınav Sonuç duyurusu geldi. ÖSYM resmi adresinden yapılan açıklamada ÖZYES sonuç duyurusu yapıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Sınav Sonuçları Açıklandı
2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2024 Özel Yetenek Sınavı’nın (ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."denildi.