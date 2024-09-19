ÖSYM 2024 Özel Yetenek Sınavı sonuçlarını açıkladı! 2024- ÖZYES sonuç sorgulama ekranı

DGS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. ÖSYM'nin yayımladığı DGS tercih kılavuzu ile başvurular başladı. Adaylar puanlarına göre gidebilecekleri bölüm ve üniversiteleri mercek altına aldı. Peki, DGS ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, ne zaman son? ÖSYM DGS tercihleri nasıl yapılır, geçiş bölümleri neler?