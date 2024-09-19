DGS boş kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM duyurusu sonrası adayların gündeminde geldi. ÖSYM tercih kılavuzu 2024 osym.gov.tr adresinden paylaşıldı. 10 Eylül 2024 tarihinde açıklanan DGS sonuçları sonrası sıra DGS tercih sürecin geldi. ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2024 yılında tercih yapacak adaylar tarafından beklenirken ÖSYM duyuruyu yaptı.

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

18 Eylül'de başlayan tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılanadayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirdeYükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar,2024-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarınıÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.2024-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-DGS’ye girmiş ve 2024- DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihlerişleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonraadayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmalarızorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilensonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucunabağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücretialınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak veyerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iadeedilmeyecek ve devredilmeyecektir.







