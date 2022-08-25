ÖSYM AİS giriş! ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS şifre alma işlemi ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara katılım sağlayacak adaylar tarafından sıkça sorulmakta. ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS giriş ekranı başta YKS ve KPSS sınavına girecek adaylar olmak üzere ALES, TUS, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL başvurusunda bulunacakların almak durumunda olduğu bir AİS portalı şifresidir. ÖSYM şifre almanın yanında ÖSYM şifresi ilk defa nasil alınır? ÖSYM giriş şifresi kaç haneli? ÖSYM şifresi unutulunca ne yapılır?

ÖSYM hesabı nasıl açılır? soruları da yine adaylar tarafından arama motoru üzerinden sorgulanmakta. Bu günlerde en fazla araması yapılan konuların başında YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye giriş maratonunda takvim işlemekte. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanan adaylar açıklanan tarihler doğrultusunda kayıtlarını gerçekleştirecek. YKS’de süreç devam ederken KPSS sınav süreci de başladı. KPSS sınavına katılacak adaylar bir yandan da ÖSYM AİS şifre sorgulama yapmakta. Aynı şekilde KPSS, ALES, TUS, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarına girecekler de yine ÖSYM sınav işlemlerini AİS üzerinden gerçeleştirmekte. Görüleceği gibi ÖSYM sınavlarına katılacak adaylar için Aday İşlemleri Sistemi yani AİS şifresi bir hayli önemlidir. Zira tüm sınav süreci boyunca AİS şifresi adaylara lazım gelen bir unsur olacaktır. Peki ÖSYM AİS şifresi ilk kez nasıl alınır? AİS şifresi nasıl nereden alınır? İŞte detaylar.

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İlk defa ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir.

ÖSYM şifre işlemleri

ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir?

Bir diğer merak edilen ise ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden ilk kez ÖSYM şifresi alanlar ÖSYM şifresini nasıl değiştirebilir? sorusu olmakta. Başvuru merkezlerinden temin edilen ilk ÖSYM şifresi aday tarafından ÖSYM AİS girişi yapılarak yeni AİS şifresi oluşturulabilmekte. ÖSYM şifre değiştirme nasıl yapılır? Gelin birlikte öğrenelim.

ÖSYM üzerinden sınav başvurusu, sınav merkezi tercihleri, sınav sonuçları, sınav giriş belgeleri ile adaya ait kişisel bilgilerin görüntülendiği AİS sistemine ilk kez gireceklerler başvuru merkezleri tarafından verilen ÖSYM şifresi ile giriş yapabilirler. Adaylar AİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerinin belirlediği AİS şifresini oluşturabilirler.

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İnternet üzerinde kullanılan şifrelerin belirli aralıklarla güncellenmesi önerilmektedir. Adaylar ÖSYM AİS şifrelerini de sayfaya girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebiliyor.

-İlk olarak ÖSYM'nin resmi sitesi olan (https://ais.osym.gov.tr/) adresinden giriş yapın. -Adrese TC kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapın.-Giriş yaptıktan sonra sağ bölümde yer alan “Şifre Değiştir” düğmesine basın.

-Birinci kutuya eski şifrenizi ikinci kutuya da güvenlik sorunuzun cevabını girip yeni şifrenizi girip, aşağıdaki “Şifremi Değiştir” butonuna basın. Bu aşamadan sonra şifreniz değiştirilmiş olacaktır.

E devlet ile ÖSYM AİS’e girilir mi?

E devlet şifresi üzerinden AİS’e nasıl girilir? E devlet şifresi olan AİS şifresi almaya gerek olmaz mı? Adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabiliyor.

ÖSYM AİS şifremi unuttum yeni ÖSYM şifre nasıl alınır?

ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden ilk kez ÖSYM şifresi almış ve ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak ilk şifreyi değiştirerek kendinin belirlediği ÖSYM şifresini oluşturan bir aday, daha sonra AİS şifresini unutursa ne yapmalı? ÖSYM aday işlemleri sistemi AİS şifremi kaybettim ne yapmalıyım? Yeniden AİS şifresi nasıl alınır? soruları da arama motoru üzerinden en çok aranan konuların başında gelmekte. AİS yeni şifre nasıl alınır? sorusuna cevap vermek istedik.

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ÖSYM AİS şifremi unuttum ya da ÖSYM şifresini kaybettim ne yapmalıyım?

ÖSYM AİS şifrenizi unutttuysanız ya da kaybetmiş olmanız dünyanın sonu değildir. Eyvan AİS şifremi kaybettim, sınava katılamayacak mıyım, AİS şifremi unuttum sınav başvurularını nasıl gerçekleştireceğim şimdi? Yıllardır hayalini kurduğum üniversiteye, memur olma hayalim suya mı düştü? gibi serzenişlere bir ara verip unutulan ya da kaybedilen ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? sorusunun cevabını bir göz atın.

ÖSYM AİS şifrenizi kaybettiyseniz ya da unuttuysanız en yakın ÖSYM sınav merkezine gidip yenisini bir ücret karşılığında alabilirsiniz. Bunu yapmak hem zaman kaybı hem de masraflı mı diyorsunuz. O zaman bir başka yolu deneyin. ÖSYM AİS üzerinden şifremi unuttum kısmını tıklayarak ilgili kısımları doldurmak suretiyle yeni ÖSM AİS şifrenize kavuşabilirsiniz. Ya da bu iki kısmı yapmayıp e devlet şifreniz var ise hemen devlet kapısı olan Türkiye gov tr üzerinden e devlet şifreniz ile AİS girişi yapabilirsiniz.

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