Özgün ÖSYM 2021 ALES sınav soruları ve cevapları erişime açtı İşte, ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı bilgisi
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ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları erişime açtı! 2021 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

ÖSYM 2021 ALES sınav soruları ve cevapları erişime açtı! İşte, ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı bilgisi

Geçtiğimiz Pazar günü ALES sınavına giren adaylar soru ve cevapların açıklanmasını bekliyordu. Beklenen açıklama ÖSYM tarafından geldi. Bu açıklamanın ardından doğrularını kontrol etmek isteyen binlerce aday, soruları ve cevapları araştırmaya başladı. 150 dakika boyunca sözel ve sayısal test çözen adaylar, şimdi açıklanan soru ve cevaplar ile durum tespiti yapmak istiyorlar. Bu nedenle dört gözle ALES sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafınan son dakika duyurusuyla 2021 ALES sınavı soruları ve cevapları erişime sunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları! 2021 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı
ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları! 2021 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2021’nin Şubat ayında ayında yapılan ALES sınavı sonrası sınava giren adaylar, soruları ve cevapları bekliyordu. Dört gözle beklenen soru cevaplar duyurusu geldi. Beklenen açıklamanın gelmesiyle birlikte 2021 ALES sınavı soru ve cevapları erişime açıldı. Türkiye'nin 88 noktasında yapılan sınavda adaylara 100 sayısal ve sözel test sorusu yöneltildi. Sözel ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılan testlerin kısa zaman içerisinde kitapçık ve cevap anahtarı olarak erişime açıldı. ÖSYM, 2021 ALES sınav soruları ve cevapları erişime açtı.

ÖSYM 2021 ALES SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME SUNDU

ALES sınavına giren adaylar, ÖSYM tarafından gelecek soru ve cevapları duyurusuna çevrilmişti. Adaylar lisans eğitimlerinin ardından yüksek lisans, doktora gibi kademelere eğitimlerini yükseltmek amacıyla bu sınava katılım sağlarken öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi ve ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

İşte, ÖSYM’nin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yaptığı duyuru:

"21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

ALES SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları 2021

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ALES sınavı, 21 Şubat Pazar günü yani bugün tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği zaman detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

ALES PUAN HESAPLAMA

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

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