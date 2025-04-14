ÖSYM DİB-MBSTS SONUÇ TARİHİNİ AÇIKLADI: DİB-MBTS sonuç tarihi ne zaman?

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü ÖSYM tarafından Türkiye genelinde 44 ilde ve 45 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personelin mesleki bilgi seviyelerini ölçmek amacıyla yapıldı. Şimdi gözler, sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

DİB MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DİB MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 6 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

Sınavın ardından, 12 Nisan 2025 saat 18.25 itibarıyla Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DİB-MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan personelin mesleki bilgi seviyesini değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavda, Temel İslami Bilgiler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid), Dinler Tarihi ve Mezhepler, Hitabet ve Mesleki Uygulamalar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı konularından sorular yer almaktadır.