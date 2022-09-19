KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri soru ve cevapları erişime açıldı!

KPSS soruları ve cevapları sınavdan çıkan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. KPSS'nin ilk oturumu olan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür kısmı saatler 10.15'de başladı. İlk oturumun tamamlanmasının ardından ikinci oturum için adaylar sınava giriş yaptı. Bu noktada, KPSS lisans soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları sınavdan çıkış yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümle ÖSYM tarafından yayımlandı.

KPSS SORU VE CEVAP PDF GÖRÜNTÜLEME!

Aşağıdaki linklerle sorulara erişebilirsiniz.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

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