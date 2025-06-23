ÖSYM tercih kılavuzu 2025: YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri giriş ekranı

ÖSYM tercih kılavuzu YKS tercih sürecinin başlamasının ardından adaylar tarafından araştırılıyor. Diledikleri üniversitelere almış oldukları puan ve başarı sıralamasına göre tercihte bulunacak adaylar ÖSYM tercih kılavuzundan yararlanıyor. Henüz tercihlerini gerçekleştirmeyen adaylar YKS tercihleri nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 ÖSYM tercih kılavuzu ve YKS tercih ekranı haberimizde...
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2025 YKS tercihleri için geri sayım başladı. YKS adaylarının tercih işlemlerini yaparken faydalanacağı YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanacak.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu, tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadanbelirtilen tarihe kadar yapabilecek. Tercih sürecinde, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve hangi bölümün kaç puan ile aldığı gibi detayları birkaç adımda sorgulayabilecek olan adaylar, bu işlemi basit arayüzü aracılığıyla YKS üniversite tercih robotu üzerinden tamamlayabilecek. YÖK Atlas tercih robotunda 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanları yer alıyor.
YKS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 21–22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların ilanı ardından ÖSYM tarafından tercih süreci başlatılacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmi takvim henüz yayımlanmamış olsa da, önceki yıllara bakıldığında YKS tercih dönemi temmuz ayının son haftasında başlıyor ve yaklaşık 1 hafta sürüyor. Örneğin 2024 yılında tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos arasında yapılmıştı. Buna göre bu yıl da benzer şekilde temmuz sonunda tercih ekranı açılacak ve ağustos başında kapanacak.