ÖSYM tercih kılavuzu 2025: YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri giriş ekranı

Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu, tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadanbelirtilen tarihe kadar yapabilecek. Tercih sürecinde, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve hangi bölümün kaç puan ile aldığı gibi detayları birkaç adımda sorgulayabilecek olan adaylar, bu işlemi basit arayüzü aracılığıyla YKS üniversite tercih robotu üzerinden tamamlayabilecek. YÖK Atlas tercih robotunda 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanları yer alıyor.