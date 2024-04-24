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YDS sonuçları erişime açıldı! İşte ÖSYM 2024/1 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Ekranı

ÖSYM tarafından 24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk 2024/1 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıkladı. İşte 2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı.

11:37 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:40 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM YDS sonuçları
ÖSYM YDS sonuçları

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç tarihi geçtiğimiz Mart ayındaki sınav sonrasında merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından 2024 YDS/1 sınav sonuç tarihi açıklandı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2024-YDS/1 sonuçları ÖSYM sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

2024 YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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