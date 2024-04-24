Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç tarihi geçtiğimiz Mart ayındaki sınav sonrasında merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından 2024 YDS/1 sınav sonuç tarihi açıklandı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2024-YDS/1 sonuçları ÖSYM sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
2024 YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.