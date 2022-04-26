Toplu taşımada maske takılacak mı? Erdoğan açıkladı!

Maske zorunluluğu okul, hastane ve toplu taşımada devam ediyordu ancak bugün gerçekleştirilecek bilim kurulu toplantısı sonrasında değişmesi bekleniyordu. Son dakika açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından maske zorunluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kapalı alanlarda da maske yasağı kaldırıldı.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK Mİ?

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum.

REKLAM

Merhum Cemil Taşçıoğlu hocamız, merhum Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi, bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşuna erişimi kısıtlanırken, biz devlet, şehir, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde de yeni yatağı hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık.