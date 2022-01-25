Şehirler arası otobüs seferleri çalışıyor mu? Otobüs yolculukları ne zaman başlayacak?

İstabul'da etkili olan kar yağışı sonrası uçak, feribot gibi birçok sefer iptal oldu. Şehirler arası otobüs yolculuğu yapacak olan vatandaşlar, Şehirler arası otobüs seferleri çalışıyor mu? İstanbul'da şehirler arası otobüslerde çıkış yasağı kaça kadar? sorusuna yanıt arıyor.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da şehirlerarası otobüsler de kısa süreliğine faaliyetlerine ara verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otobüs seferlerine yönelik detayı duyurdu. İşte, İstanbul'da son durum...

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada;

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00’a kadar durdurulmuştur” dedi.

GÜNDEM Vali Yerlikaya'dan otoyol ve D-100’e park edilen araçların kaldırılması çağrısı