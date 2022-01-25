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Şehirler arası otobüs seferleri çalışıyor mu? Otobüs yolculukları ne zaman başlayacak?

Şehirler arası otobüs seferlerini kullanacak olan kişiler son bilgilere dair detaylı araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar "Esenler otogari açık mı? Harem otogari açık mı? " sorularının yanıtını merak ediyor. İstanbul varışlı ve çıkışlı şehirlerarası otobüs seferleri, yoğun kar yağışı sebebiyle bir süreliğine durdurulmuştu. İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun son açıklamalarını bildirerek şehirlerarası otobüs seferleri ne zaman başlıyor, seferler iptal mi sorularının yanıtını verdi. Peki, Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi? İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? İşte don detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehirler arası otobüs seferleri çalışıyor mu? Otobüs yolculukları ne zaman başlayacak?
otobüs

İstabul'da etkili olan kar yağışı sonrası uçak, feribot gibi birçok sefer iptal oldu. Şehirler arası otobüs yolculuğu yapacak olan vatandaşlar, Şehirler arası otobüs seferleri çalışıyor mu? İstanbul'da şehirler arası otobüslerde çıkış yasağı kaça kadar? sorusuna yanıt arıyor.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da şehirlerarası otobüsler de kısa süreliğine faaliyetlerine ara verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otobüs seferlerine yönelik detayı duyurdu. İşte, İstanbul'da son durum...

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada;

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00’a kadar durdurulmuştur” dedi.

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