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2024 Otoyol ve Köprü Ücretleri: Köprü ve otoyollar ne kadar oldu?

Otoyol ve ve köprü ücretleri 2024’ün ilk günlerinde güncellendi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yaptığı açıklamada yeni yıl ile birlikte otoyollarda en düşük geçiş ücretinin 9 lira, en yüksek geçiş ücreti 84 lira olduğunu duyurdu. Yeni fiyat tarifesi ise 1 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Peki, 2024 köprü geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar.

14:53 - 3/01/2024 среда
Yeni Şafak
Otoyol ve ve köprü ücretleri 1 Ocak 2024 itibariyle güncellendi.
Otoyol ve ve köprü ücretleri 1 Ocak 2024 itibariyle güncellendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılın ilk haftasında köprü ve otoyol geçişlerinin zamlandığını duyurdu. Bu kapsamda 1 Ocak itibarı ile yeni fiyatlar geçerli olacak. Peki, 2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizde.

2024 OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

OTOYOL ÜCRETLERİ

KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobil için
en düşük geçiş ücreti 9 lira
,
en yüksek geçiş ücreti 84 lira
oldu.

KGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak;
Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında,
YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama yüzde 50 oranında artırılmıştır.
Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9,00 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL olarak belirlenmiştir.''

KÖPRÜ ÜCRETLERİ

1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 15 ile 110 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 6 lira olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi de araç sınıfına göre 205 ile 920 lira arasında değişiyor. ​​​​​​​​Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 25 ile 275 lira arasında olacak şekilde belirlendi. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de 75 ile 1400 lira arasında yer alıyor.

* Ücretlere KDV dahildir.​

- 01.01.2023 tarihinden itibaren FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden iki yönlü ücret alınmaktadır.​

- FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerini de ödeyecektir.

- Motosikletler KGM işletimindeki otoyollar ve köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.​

(01/01/2024 saat 00:00'dan itibaren geçerlidir.)​

* Ücretlere KDV dahildir.​

(01/01/2024 saat 00:00'dan itibaren geçerlidir.)

* Ücretlere KDV dahildir.​

​* 01.01.2022 tarihinden itibaren YSS Köprüsünden iki yönlü ücret alınıyor.

Not 1: Ücretlere KDV dahildir.

​Not 2: Giriş bilgisi bulunamaması halinde: çıkış istasyonuna göre en uzak mesafe ücreti uygulanır.

Not 3: U dönüşü yapılması halinde en uzak mesafe ücreti alınacaktır.



#otoyol
#köprü
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
2 часа(ов) назад
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