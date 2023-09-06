Orta Vadeli Program'ın ayrıntıları için gözler bu hafta yapılacak açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla düzenlenecek olan OVP toplantının ardından detaylar kamuoyuyla paylaşılacak. 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedeflerinin belirleneceği OVP (Orta Vadeli Program) ile temel hedef fiyat istikrarını sağlamak. Peki, OVP ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NEDİR?

5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomi k büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.

Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.

ORTA VADELİ PROGRAM NELERİ KAPSIYOR?

– Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

– Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

– Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

– Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

– Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.

– Üç yıllık perspektife sahiptir.

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın (bugün) Orta Vadeli Programın tanıtımını yapacağız. " dedi. Programın saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli olmadı.







