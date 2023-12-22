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Yılbaşı kutlamaları bu sene iptal edilmeli

İşgalci İsrail’in 7 Ekim’den günümüze kadar Filistin’de yaptığı insanlık dışı katliamda, soykırımda çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenlerin Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı. İki buçuk aylık bu süreçte Terör devleti İsrail’e ve destekçilerine yapılan boykot küresel boyutlara ulaştı. Yeni Şafak olarak yerli firmalarımızı, dünyaya açılan markalarımızı, sanatçılarımızı ve her bir Türk vatandaşını, Gazze’de soykırım devam ederken 'yeni yıl kutlamalarına katılmama ve organizasyonları iptal etme' çağrısında bulunuyoruz. Bu senelik süsleri çekmelere geri koyun.

14:38 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Filistin'de soykırım yaşanırken yeni yıl partileri yapmayalım
Filistin'de soykırım yaşanırken yeni yıl partileri yapmayalım

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.




İşgalin ilk gününden beri yaşanan katliama, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insan seslerini çıkardı. Bu süreçte, Gıdadan, temizlik malzemelerine, içecekten giyim sektörüne kadar İsrail'e ait olan tüm markalara küresel boyutta boykot başladı. Boykot o kadar etkili oldu ki kimi firmaların borsadaki değerlerinde düşüş gözüktü.






11 Aralık 2023 Pazartesi günü tüm dünya Filistin için küresel grev de yaptı. Sosyal medyada kullanıcılar "Strike for Gaza" etiketi ile yüz binlerce yorum yaptı.




Terör devleti İsrail bir avuç Filistinli’den kurtulmak isterken, tüm vicdan sahiplerini Filistinli yaptı.

Biz de Yeni Şafak ailesi olarak 2023 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde, Gazze’de insanlar topraklarından olmaya, yakınlarını, hayatlarını kaybetmeye devam ederken 'yeni yıl kutlamalarına katılmama ve organizasyonları iptal etme' çağrısında bulunuyoruz. Soykırım yılı olan 2023’ü siz kutlayacak mısınız?




#gazze
#filistin
#yılbaşı
#israel
28 dakika önce
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