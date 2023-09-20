Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Prof. Dr. Hakan Karpuz hakkında karar verildi: Görevden uzaklaştırıldı

Başörtülü öğrenci A.S., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz’un kendisine sözlü cinsel tacizde bulunduğuna dair dilekçe verdi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuyan A.S. isimli öğrenci, geçtiğimiz nisan ayında Kardiyoloji dersinin sözlü sınavına giren Prof. Dr. Hakan Karpuz'un sözlü cinsel tacizine uğradığına dair Dekanlığa dilekçe sundu.
Akıl almaz sözler
Üç ay görevden uzaklaştırıldı
A.S.’nin yaşadığı olayı anlatarak verdiği dilekçenin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, Hakan Karpuz hakkında disiplin süreci başlattı. Karpuz, 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin B fıkrası uyarınca 14 Eylül tarihinden itibaren 3 ay görevinden uzaklaştırıldı ve maaşının 3’te 1’ine el konuldu.
- 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin B fıkrası: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.