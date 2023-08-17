Türkiye'de çocukların cinsiyetinin değiştirildiği skandala tıbbi ve hukuki bakış: Doktorlar LGBT vakıflarından para alıyor

Uzmanlar, tvnet canlı yayınında, Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği 'çocukların cinsiyetinin değiştirildiği' skandalı değerlendirdi.
Doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makalede; henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik'in moderatörlüğünde tvnet'te canlı yayınlanan Gündem Özel programında, doktorların çocukların cinsiyetini değiştirdiği skandalı, LGBT sapkınlığı ve topluma etkileri ele alındı.
"Çocuklar kobay olarak kullanılmış"
"Kanunlara aykırı, kurul raporu gerekli"
"Çocukların cinsiyetlerini değiştiren doktorlar Avrupalı vakıflardan para alıyor"
Klinik Psikolog Fatime Erçağ ise, çocuklara sözde tanıları koyan kişilerin LGBT destekçisi Avrupalı vakıflardan para aldıklarını söyledi.