Türkiye'de çocukların cinsiyetinin değiştirildiği skandala tıbbi ve hukuki bakış: Çocuklar kobay olarak kullanılmış

"Burada bir deney var ve çocuklar kobay olarak kullanılmış gibi. Türk Ceza Kanunu'na göre, çocuklar üzerinde deney yapılamaz. Çocuk yaşta yapılan hiçbir şeyi aile izni olmadan yapamazsınız. Aile izni de o kadar masum bir şey değil. Hukuken orada bir sakatlık var."