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Türkiye'de çocukların cinsiyetinin değiştirildiği skandala tıbbi ve hukuki bakış: Çocuklar kobay olarak kullanılmış

Yeni Şafak, çoğunluğu İstanbul Üniversitesi kadrosunda yer alan 11 doktorun, henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulayarak ve ameliyatla da destekleyerek cinsiyetlerini değiştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Skandala ilişkin tvnet canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Zeynep Küçük, Türk Ceza Kanunu'na göre çocuklar üzerinde bu tür deneylerin yasaklandığını vurgulayıp, "Burada bir deney var ve çocuklar kobay olarak kullanılmış." diye konuştu. Doktorların aileleri 'intihar edebilir' diyerek baskı altına aldığını ve kararlarını değiştirmek için çalıştığını vurgulayan Küçük, "Kanuna göre böyle bir işlem için 18 yaşını doldurması ve transeksüel olduğuna dair kurul raporu gerekli." dedi. Klinik Psikolog Fatime Erçağ ise, "Devleti, milleti, aileyi parçaladılar sırada birey kaldı." ifadelerini kullandı.

23:11 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uzmanlar, tvnet canlı yayınında, Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği 'çocukların cinsiyetinin değiştirildiği' skandalı değerlendirdi.

Uzmanlar, tvnet canlı yayınında, Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği 'çocukların cinsiyetinin değiştirildiği' skandalı değerlendirdi.

Doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makalede; henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği skandal çalışmaya göre
; 22 çocukta ‘’ergenlik durdurucu hormonlar” kullanıldığı ve
7 çocukta 18 yaşından önce geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldığı, çocuklardan birinin yeni bedensel görünümünden memnun kalmadığını bildirerek ve tüm tedavileri keserek geçişten vazgeçtiği öğrenildi.
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.

Doktorların söz konusu çalışmalarından bahsettiği makalede anlatılan işlemlerle ilgili çok yönlü bir inceleme başlatıldığını duyuran İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı,
"Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir."
açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik'in moderatörlüğünde tvnet'te canlı yayınlanan Gündem Özel programında, doktorların çocukların cinsiyetini değiştirdiği skandalı, LGBT sapkınlığı ve topluma etkileri ele alındı.



İstanbul Üniversitesi'ndeki skandalı değerlendiren Avukat Zeynep Küçük,
"Burada bir deney var ve çocuklar kobay olarak kullanılmış gibi. Türk Ceza Kanunu'na göre, çocuklar üzerinde deney yapılamaz. Çocuk yaşta yapılan hiçbir şeyi aile izni olmadan yapamazsınız. Aile izni de o kadar masum bir şey değil. Hukuken orada bir sakatlık var."
diye konuştu.

"Kanunlara aykırı, kurul raporu gerekli"

Doktorların aileleri 'intihar edebilir' diyerek baskı altına aldığını ve kararlarını değiştirmek için çalıştığını vurgulayan Küçük,
"Kanuna göre böyle bir işlem için 18 yaşını doldurması ve transeksüel olduğuna dair kurul raporu gerekli. LGBT dernekleri kasıtlı olarak sürecin uzatıldığını öne sürüp makaleler yayınlıyor. Nerelerden mağduriyetler yaratıyorlar"
dedi.

"Çocukların cinsiyetlerini değiştiren doktorlar Avrupalı vakıflardan para alıyor"

Klinik Psikolog Fatime Erçağ ise, çocuklara sözde tanıları koyan kişilerin LGBT destekçisi Avrupalı vakıflardan para aldıklarını söyledi.

"Devleti, milleti, aileyi parçaladılar sırada birey kaldı"

Erçağ,
"O makaleyi gördüm, üzerinde de onaylanmadığına dair bilgi var
.
Bilimsel gerçeklikleri ya da hukuki ilkeleri istedikleri biçimde yönlendiriyorlar. Orada bir tanı konuyor, bu tanıyı koyanlar emperyalizmin bize dayattıklarını kabul edenler. Burada yapılan beden parçalaması dışında çok ciddi bir ruhsal bölünme var. Devleti, milleti, aileyi parçaladık kim kaldı? Birey kaldı. Bedeni de parçalayıp aidiyeti kaybediyorlar. Ne olduğunu bilmeme, kendi bedenine kimliğine yabancılaştırıyorlar. Yabancılaşma, yalnızlığın bir öncesi."
şeklinde konuştu.

Klinik Psikolog Fatime Erçağ 'LGBT doğuştan mı geliyor?' sorusunu tvnet'te cevapladı: Lobiler istisnaları dayatıp kurnazlık yapıyor
Klinik Psikolog Fatime Erçağ 'LGBT doğuştan mı geliyor?' sorusunu tvnet'te cevapladı: Lobiler istisnaları dayatıp kurnazlık yapıyor

Klinik Psikolog Fatime Erçağ, tvnet canlı yayınında, LGBT sapkınlığı ve topluma etkileri konusunda oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu. "Sıradan insanlar olarak da mesleki uzman olarak da korkunç tehditle karşı karşıyayız." diyen Erçağ, LGBT lobilerinin 'eşcinselliğin doğuştan var olduğu' söylemlerini nasıl dayattığını anlattı. Eşcinselliğin 'hastalık' olarak nitelendirildiğini fakat baskılar sonucu 'sınıf tanımlama' kitapçıklarından çıkarıldığını vurgulayan Erçağ, "Bu tip durumları biz 'cinsel sapma' olarak nitelendiriyoruz. Tıpkı yüksek veya geri zekalılık gibi bir doğal süreç. Cinsiyetten hoşnutsuzluk diye bir şey yok. İstisnaları dayatıyorlar. LGBT'nin kurnazlığı da burada." ifadelerini kullandı. Erçağ, "Çevresel faktörler ve altyapı ne kadar sağlıklıysa, o kadar sağlıklı bir cinsel kimlik ortaya çıkıyor. " dedi.

#İstanbul Üniversitesi
#LGBT
#Yeni Şafak
#tvnet
#Ameliyat
#Cinsiyet Değiştirme
3 saat önce
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