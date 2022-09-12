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Süper Lig: Beşiktaş - Başakşehir özet izle: Golleri kim attı?

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, evinde Başakşehir’e 0-1 mağlup oldu. Konuk takım 71. dakikada Bertrand Traore’nin golüyle üstünlüğü elde etti. 11. dakikada sol kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda top Mahmut Tekdemir'den döndü. Turuncu - lacivertliler nefes kesen mücadelede Kara kartalı 0-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. Beşiktaş-Başakşehir maçı özeti, maçtan dakikalar ve goller haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
(ÖZET) Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu: 0-1
Beşiktaş Başakşehir maç özeti

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. 13' Masuaku'nun ortasında topu Başakşehirli Duarte uzaklaştırmak istedi. Beşiktaşlı futbolcular, Brezilyalı stoperin topu elle uzaklaştırdığını iddia etti ve penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, oyunu devam ettirirken VAR kontrolü sonrası devam kararı çıktı. İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 71' Başakşehir, Traore'nin attığı golle öne geçti. İşte 0-1 biten Beşiktaş-Başakşehir maçı özeti, kritik pozisyonlar, maçtan dakikalar ve goller haberimizde

Beşiktaş Başakşehir maç geniş özeti
Beşiktaş Başakşehir maç geniş özeti

Beşiktaş-Başakşehir maçı geniş özeti

Mücadeleyi Bakaşşehir 0-1kazandı. Bu skor sonucu Başakşehir puanını 16’ya yükseltti.

9' Beşiktaş'ta Kevin Nkoudo'nun ceza sahasının sol çaprazında kaleye yakın mesafeden attığı şutta top farklı şekilde auta çıktı.

11' Sol kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda top Mahmut Tekdemir'den döndü.

13' Masuaku'nun ortasında topu Başakşehirli Duarte uzaklaştırmak istedi. Beşiktaşlı futbolcular, Brezilyalı stoperin topu elle uzaklaştırdığını iddia etti ve penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, oyunu devam ettirirken VAR kontrolü sonrası devam kararı çıktı.

26' Başakşehir gole çok yaklaştı. Necip Uysal'ın hatasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Traore'nin şutu savunmadan sekti.

40' Sağ kanattan Muleka'nın açtı ortada topu göğsüyle indiren N'Koudou'nun şutunda araya giren Duarte çok kritik bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.

Beşiktaş Başakşehir maç özet pozisyonları
Beşiktaş Başakşehir maç özet pozisyonları

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

50' Rosier'nin sağ çizgiden yaptığı ortada Mahmut'tan seken top Gedson'un önünde kaldı. Portekizli yıldızın ceza sahası dışından attığı şutta top auta çıktı.

66' Ceza sahasında topla buluşan Redmond'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

71' Başakşehir, Traore'nin attığı golle öne geçti. 0-1

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İlk 11ler belli oldu

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