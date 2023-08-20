Galatasaray 2-0 Trabzonspor Maç Özeti
Galatasaray
, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği
Trabzonspor
'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Galatasaray - Trabzonspor geniş maç özeti, dakika dakika!
Galatasaray - Trabzonspor geniş maç özeti, dakika dakika!
- 5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.
- 23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0
- 25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.
- 65. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Abdulkerim Bardakcı'nın uzun topuna soldan hareketlenen Angelino bekletmeden topu içeri çevirdi, Yunus Akgün altı pas içinde kaleciyle karşı karşıya topa vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu Mertens tamamladı ancak Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
- 85. dakikada Icardi ceza sahası sol aut çizgisinde topu içeri çevirerek Oliveira ile buluşturdu. Oliveira'nın altı pasa gönderdiği topa Bakambu topuğuyla hamle yapsa da istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
- 85. dakikada Bakambu'nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı, Arjantinli forvetin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
- 88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Enis Destan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, Muslera topun kaleye girmesine izin vermedi.
- 90+3. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Kaan Ayhan'ın soldan uzun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0 Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Galatasaray - Trabzonspor maç özeti
Galatasaray - Trabzonspor maç özeti
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
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2 saat önce