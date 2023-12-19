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Balkanların göz bebeği şehirde hava kirliliği nedeniyle göz gözü görmüyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kış mevsiminin gelmesiyle etkisini gösteren yoğun hava kirliliği nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre Saraybosna'da hava kirliliği 262 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
18:06 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 18:08 - 19/12/2023 Salı
AA
Saraybosna
Saraybosna

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 262 olarak ölçüldüğü Saraybosna, "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler" arasında ilk sırada yer aldı. Hava kirliliğinin 301 - 500 arasında olması sağlığı ciddi etkileyecek şekilde tehlikeli olarak değerlendiriliyor.


Yaşamı olumsuz etkiliyor


Başkente 10 dakikalık sürüş mesafesinde bulunan Trebevic Dağı'ndan bakıldığında görünmeyen şehirdeki hava kirliliği günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Balkanlar'ın tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen şehri Saraybosna'da kış aylarında alışıldık hale gelen hava kirliliği, kentteki çok eski model otomobil, kamyonet ve ticari araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakıtlardan kaynaklanıyor.


Ülkede bulunan Zenica, Kakanj ve Tuzla gibi sanayisi gelişmiş şehirlerde de hava kirliliği sorunu yaşanıyor. Öte yandan, hava kirliliğinde Saraybosna'yı, Hindistan'ın Kalküta, Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Bangladeş'in başkenti Dakka ve Pakistan'ın Lahor şehirleri takip ediyor.



#Saraybosna
#Bosna Hersek
#IQAir
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Balkanların göz bebeği şehirde hava kirliliği nedeniyle göz gözü görmüyor