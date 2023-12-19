Balkanların göz bebeği şehirde hava kirliliği nedeniyle göz gözü görmüyor

Aliya İzetbegoviç’in kabrine ne zaman yolum düşse, sanki ailemden birini ziyaret etmiş gibi olurum. 9 Haziran Cuma sabahı Saraybosna’ya iner inmez, soluğu yine Kovaçi Şehitliği’nde aldım ve evlatlarının arasında yatan Aliya’nın başucuna gittim. Mezar taşında hiçbir siyasî ve dünyevî unvanın bulunmadığı Aliya’ya Müslümanların selamını söylerken, aklımda o soru vardı: “Bosna dışında Bosna’da olduğundan çok daha fazla tanınan ve sevilen Aliya, acaba buradakiler tarafından ne kadar anlaşıldı?” Sorunun