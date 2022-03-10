Motokuryeler çalışıyor mu? Vali Ali Yerlikaya motokuryelerle ile ilgili kararı açıkladı

Motokuryeler, motor ve scooterlara yasak var mı? Bugün motorların trafiğe çıkması yasak mı? soruları kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paket servis için kullanılan motokurye, motor ve scooterlara ilişkin son dakika açıklamada bulundu.

MOTORKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00’dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli olacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN KAR FIRTINASI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

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10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

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Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09.03.2022 – Saat. 13.00