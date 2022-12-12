Palandöken Kayak Merkezi nerede, sezon ne zaman başlıyor? Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan, Türkiye’nin en uzun pisti ve ülkemizin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken’de kayak sezonu açıldı. Sezonun ilk gününde yoğunluk oluşan merkeze gelen misafirler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini çıkardı. Geçen sezon depolanan kar ve suni karlamayla bazı pistleri hazır hale getirilen Palandöken, bu sezon da Türkiye'de kayak heyecanın en erken başladığı merkez oldu. İnsanlar Palandöken Kayak Merkezi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki Palandöken Kayak Merkezi nerede, pisti kaç km? Kaç tane pist var? İşte soruların cevapları.

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