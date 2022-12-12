Palandöken Kayak Merkezi nerede, sezon ne zaman başlıyor?

Palandöken’de kayakseverlerin heyecanla beklediği kayak sezonu açıldı. Pistleriyle her seviyeden kayak sporcularına hitap eden merkezde, suni karlama sistemi nedeniyle sezon boyunca kar garantisi veriliyor.
PALANDÖKEN KAYAK PİSTİ NEREDE?
Erzurum Havaalanına 20 km, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunan Palandöken Kayak Merkezine il merkezinden günün belirli saatlerinde ulaşım araçları ve servisler kalkıyor.
PALANDÖKEN PİSTİ KAÇ KM?
Türkiye’nin en uzun pistine sahip Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerine 12 kilometre kesintisiz kayak imkanı sunuyor. 5,6 kilometre aydınlatılmış pistleriyle gece de kayak yapılabiliyor.
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİNDE KAÇ PİST VAR?
"Doğal", "başlangıç", "orta düzey" ve "usta kayakçı" seviyelerinde toplam 24 pisti bulunan merkezde, 10 telesiyej, 2 teleski, 2 baby lift ve 1 gondol lift bulunuyor.