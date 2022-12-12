Özgün Palandöken Kayak Merkezi nerede, sezon ne zaman başlıyor?
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Palandöken Kayak Merkezi nerede, sezon ne zaman başlıyor?

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan, Türkiye’nin en uzun pisti ve ülkemizin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken’de kayak sezonu açıldı. Sezonun ilk gününde yoğunluk oluşan merkeze gelen misafirler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini çıkardı. Geçen sezon depolanan kar ve suni karlamayla bazı pistleri hazır hale getirilen Palandöken, bu sezon da Türkiye'de kayak heyecanın en erken başladığı merkez oldu. İnsanlar Palandöken Kayak Merkezi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki Palandöken Kayak Merkezi nerede, pisti kaç km? Kaç tane pist var? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Palandöken Kayak Merkezi nerede, sezon ne zaman başlıyor?
Palandöken Kayak Merkezi

Palandöken’de kayakseverlerin heyecanla beklediği kayak sezonu açıldı. Pistleriyle her seviyeden kayak sporcularına hitap eden merkezde, suni karlama sistemi nedeniyle sezon boyunca kar garantisi veriliyor.

PALANDÖKEN KAYAK PİSTİ NEREDE?

Erzurum Havaalanına 20 km, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunan Palandöken Kayak Merkezine il merkezinden günün belirli saatlerinde ulaşım araçları ve servisler kalkıyor.

PALANDÖKEN PİSTİ KAÇ KM?

Türkiye’nin en uzun pistine sahip Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerine 12 kilometre kesintisiz kayak imkanı sunuyor. 5,6 kilometre aydınlatılmış pistleriyle gece de kayak yapılabiliyor.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİNDE KAÇ PİST VAR?

"Doğal", "başlangıç", "orta düzey" ve "usta kayakçı" seviyelerinde toplam 24 pisti bulunan merkezde, 10 telesiyej, 2 teleski, 2 baby lift ve 1 gondol lift bulunuyor.

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