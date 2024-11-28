Palandöken'de sezonun uzun sürmesi nedeniyle en son 2 Haziran'da kayak yaptığını ifade eden Kütüker, "Pistlerde ilk gün olmasına rağmen kalın bir kar tabakası var. Çok güzel bir kar yapısı var. Kristal kara yakın bir yapı. Toz karda kaymak çok daha zevkli oluyor." dedi.