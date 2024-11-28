Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Palandöken'de kayak sezonu açılıyor: Kar kalınlığı 82 metreye ulaştı

Palandöken'de kayak sezonu açılıyor: Kar kalınlığı 82 metreye ulaştı

13:4428/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Palandöken
Palandöken

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı. Teleferiklerden ilk güne özel ücretsiz faydalanan ziyaretçiler, güneşli havada sezonun ilk kayak keyfini yaşadı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışla Palandöken'de kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'nin işlettiği kayak merkezinde, hummalı çalışmayla pistler hazır hale getirildi.

Kayakseverler Palandöken'de

Sezonun bugün başlayacağı duyurusu üzerine çok sayıda kayaksever, kayak heyecanı yaşamak için Palandöken'e çıktı.

Teleferiklerden ilk güne özel ücretsiz faydalanan ziyaretçiler, güneşli havada sezonun ilk kayak keyfini yaşadı.

"Kalın bir kar tabakası var"

Kayakseverlerden Kıvanç Kütüker, kayak yapmayı çok özlediğini söyledi.

Palandöken'de sezonun uzun sürmesi nedeniyle en son 2 Haziran'da kayak yaptığını ifade eden Kütüker, "Pistlerde ilk gün olmasına rağmen kalın bir kar tabakası var. Çok güzel bir kar yapısı var. Kristal kara yakın bir yapı. Toz karda kaymak çok daha zevkli oluyor." dedi.

Güneş Tiryaki ise pistlerin hazır olduğunu öğrenir öğrenmez İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini anlatarak, "Çok mutluyum. Uzun zamandır bekliyorduk. Haberi duyunca hemen geldik. Bugün ilk günümüz. Pistler çok güzel. Bir hafta kadar kalıp kayak yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a döneceğim." diye konuştu.

Kayak merkezinde ilerleyen günlerde resmi açılış programı düzenlenecek.



#palandöken
#kayak
#erzurum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR, 4C’lİYE ÖDEME LİSTESİ OLUŞTU: 12.500, 14.500, 19.750 lira maaş alana…