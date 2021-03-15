Pandemi ve obeziteyle mücadeleye “Ton’la” destek

Bunların yanı sıra uzaktan çalışma ve sokak kısıtlamalarının neden olduğu hareketsizlik ve sağlıksız beslenme ise pek çok insanı obezite sorunuyla karşı karşıya getirmiş durumda. Bilim insanları, direnci artıran önemli desteklerin başında yer alan omega3’ün, kilo verilmesi konusunda da ciddi bir destek olduğuna dikkat çekiyor. Fide Konserve CEO’su Cemal Konakçı, “Omega3 eksikliği, kalp sağlığından kemik ve eklem hastalıklarına kadar onlarca sağlık sorununa neden oluyor. Diğer taraftan, en fazla ton balığında bulunan omega3’ün belirli miktarda tüketimi, pek çok rahatsızlığı engellemenin yanı sıra vücutta insülin dengesini de kurarak, aşırı kiloyla mücadeleye katkı sağlıyor. Fide Konserve olarak, bu zorlu süreçte salgınla mücadeleye yönelik tüm önlemlerin eksiksiz olarak uygulanmasının yanı sıra herkesin vücut direncini koruması, diyet, hareket sağlıklı beslenmeye önem vermesi gerekiyor. Bu amaçla, herkesin günlük omega3 ihtiyacını karşılayabileceği; zeytinyağlı, light, klasik ve acılı ton balığı konservelerimizi sadece ülkemizin değil dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerimize ulaştırıyoruz” dedi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19’a karşı yürütülen mücadelede aşının bulunmasıyla önemli bir aşama kat edilmiş olsa da, bilim insanları tamamen ortadan kalkana kadar tedbirlerin ihmal edilmemesinin yanı sıra vücut direncinin yüksek tutulması gerektiğini hatırlatıyor.

Bu nedenle vitamin ve protein değeri yüksek ürünlerle beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, omega3’ün öğünlere dâhil edilmesinin önemine dikkat çekiyor. Ton balığında bol miktarda bulunan omega3’ün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten uzmanlar, pandemi döneminde eve kapanan milyonlarca insanı tehdit eden obeziteye karşı da faydalı olduğunun altını çiziyor. Bunların yanı sıra özellikle beyin ve sinir sistemi üzerinde önemli işleve sahip olan omega3’ün eksikliğinde, öğrenme güçlüğü, unutkanlık, cilt hastalıkları, çocuklarda büyüme geriliği, kemik ve eklem hastalıkları, kolesterol, kanser gibi pek çok sağlık sorununa yakalanma olasılığının da arttığına dikkat çekiliyor.

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En fazla ton balığında bulunan Omage3’ün yararları

Bu nedenle, düzenli hareket ve dengeli beslenmenin yanı sıra yeterli miktarda omega3 yağ alınması gerektiği belirtiliyor. 1934 yılından bu yana “Adı tadında gizli” ilkesiyle konserve üretimi gerçekleştiren Fide Konserve CEO’su Cemal Konakçı, yapılan araştırmalarda, bu miktarın günde en az 1 gram olarak ifade edildiğine dikkat çekiyor.

Omega3’ün en yüksek oranda ton balığında bulunduğuna dikkat çeken Cemal Konakçı, bilimsel araştırmalarla saptanan bu yararları şöyle sıraladı: “Omega3 tüketiminin pek çok rahatsızlıkla mücadelede kilit öneme sahip olduğunu biliyoruz. Omega 3’ün yağ asitleri nedeniyle insan vücudu üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu, çocuklar ve yetişkinler için sağlık yönünden çeşitli faydalarının bulunduğu bilimsel bir gerçek. Bilim insanları, çeşitli hastalıklara karşı korunma konusunda ciddi bir öneme sahip olduğunu her fırsatta vurguluyor.

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Bunlar arasında, yetişkinlerde kan kolesterol seviyelerinin dengelenmesine ve damar yapısının korunmasına yardımcı olmasını, kalpte ritm bozukluğu (aritmi), hipertansiyoncve hipertrigliseridemi gibi sorunlara karşı da koruyucu olmasını gösterebiliriz. Ayrıca, bilişsel fonksiyonların güçlendirilmesi, kemik sağlığını desteklemesi, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını önlemeye yardımcı olması, ruhsal hastalıklardan korunmaya katkı sağlaması ve bunların yanı sıra çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun önlenmesinde de omega 3’ün etkili olduğu biliniyor. Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı verdiği tepki sonucunda oluşan rahatsızlıkların dindirilmesine de yardımcı olan omega 3 yaşam kalitesinin yükseltilmesi olumlu etki sağladığı bilinen bir diğer gerçek.”

Pandemi sürecinde obezite tehlikesi

Pandemi sürecinde evlerine kapanmak zorunda kalan milyonlarca insanın hareketsizlik nedeniyle obezite tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Konakçı, bunun önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, düzenli egzersiz ve diyeti omage3 bakımından zengin olan ton balığıyla desteklemenin de önemli olduğunu belirtiyor. Cemal Konakçı, “Bilim insanları, omage3’ü kilo vermek isteyen kişilerin takviye olarak kullanmasını da öneriyor. Çünkü yüksek insülin düzeyinin kilo almada önemli rol oynayan yağların yanması yerine vücudumuzda depolanmasına katkıda bulunduğunu biliyoruz. Omega3 ise insülin seviyesini düşürerek, kilo verilmesinde önemli destek sağlıyor. Ayrıca, ağrıyı ve bir bölgede oluşan şişliği azaltmaya da yardımcı oluyor.

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Fide Konserve, sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı toplum oluşumunu destekliyor

Fide Konserve olarak sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir toplumun oluşumunu son derece önemsediklerini ifade eden Cemal Konakçı, bir asra yaklaşan köklü deneyimle tüm yatırımlarını bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu nedenle, yeni yatırımlarla vitamin ve protein değeri yüksek besinleri de ürünlerimiz arasına katıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, gerek vücut direncinin artırılması ve sağlıklı yaşam bakımından önemli bir besin olan ton balığı konservemizi, gramaj ve lezzet bakımından da çeşitlendirerek tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bu amaçla ürettiğimiz ton balığı konservelerimiz, “zeytinyağlı, light, klasik ve acılı boy” olmak üzere farklı lezzet ve gramajlarla çeşitli zincir marketlerdeki raflarda yerini almış durumda.

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100.000 metrekarelik alanda ve yüksek teknolojiyle donatılmış modern tesislerimizde, gerçekleştirdiğimiz üretimle, ilk günkü lezzet ve tazeliğini koruyan besin değeri yüksek sağlıklı ürünleri sadece Türk tüketicisine değil, dünyanın çeşitli ülkelerindeki Tesco, Safeway, Asda, Sainsbury’s, Kaufland gibi büyük zincirleri için de IFS, BRC, ISO ve HACCP belgelerimizle üretim yapıyoruz. Bu amaçla, 80’er gramlık zeytinyağlı, acılı, light ve klasik ton balığı konservelerimizi 3’lü, 160’ar gramlık olanları ikili, 1705 gr’lık klasik ton balığı konservemizi ise tek kutu ambalajıyla dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Fide Konserve olarak, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, herkese salgınla mücadeleye yönelik tüm önlemleri eksiksiz uygulamasını, vücut direncini koruyan besinlerden destek alınmasını öneriyoruz” diyor.