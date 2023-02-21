Patates, dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerden biridir. Hem lezzetli hem de besleyici olan patates, sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Patates haşlama tekniklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PATATES NASIL HAŞLANIR, KAÇ DAKİKADA HAŞLANIR?

Patates haşlamak oldukça kolaydır ve birçok yemek tarifinde kullanılan pratik bir yöntemdir. İşte adım adım patates nasıl haşlanır sorusunun cevabı:

MALZEMELER

> Patates

> Su

> Tuz

YAPILIŞI

> Patatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun. İsterseniz kabuklu olarak da haşlayabilirsiniz.

> Patatesleri keserek istediğiniz büyüklükte parçalara ayırın.

> Tencereye su koyun. Su miktarı, haşlayacağınız patatesin miktarına ve büyüklüğüne göre değişebilir. Genellikle, patatesleri tamamen kaplayacak kadar su yeterlidir.

> Su kaynayınca, tuz ekleyin. Tuz miktarı, damak zevkinize göre değişebilir. Yaklaşık 1 litre su için 1-2 çay kaşığı tuz yeterli olacaktır.

> Patatesleri suya ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.

> Patatesleri orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika boyunca haşlayın. Patateslerin pişip pişmediğini kontrol etmek için bir çatal > batırarak test edebilirsiniz. Eğer çatal patatese kolayca giriyorsa, patatesler pişmiştir.

> Patatesler piştikten sonra, tencereyi ocaktan alın ve suyu süzün.

> Suyu süzülen patatesleri soğuk su altında yıkayın ve kurulayın. Böylece patateslerin kabuğu dağılmaz ve daha kolay soyulur.

> Patateslerin kabuklarını soyun ve istediğiniz şekilde kullanın.

PATATES HAŞLAMANIN PÜF NOKTALARI

> Kabukları soyulmuş bütün patates için ortalama 30 dakika pişirme yeterli olacaktır.

> Patatesleri kabuklarıyla beraber haşlayacaksanız, pişirme süresi biraz daha uzun oluyor. Bu durumda ise kontrol ederek 40 dakikada haşlayabilirsiniz.

> Düdüklüde patates kaç dakikada haşlanır sorusunun cevabı tabii ki normal tencereye göre daha kısadır. Düdüklü tencerede patates haşlamak için ise; patatesleri 10 dakika kadar pişirmeniz önerilir.

> Bebekleriniz için patates haşlamak ve püre yapmak isterseniz; tencere içinde haşlanan patateslerin suyuna kemik suyu da ekleyebilirsiniz.

> Kemik suyunda haşlanan patatesler ortalama 20 dakika içinde yumuşacık olacak ve bebeğiniz için doyurucu bir besin olacaktır.

PATATESİN BESİN DEĞERLERİ VE KALORİSİ

Patates, kompleks karbonhidratlar, lifler, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. 100 gram patatesin besin değeri şöyledir:

Kalori: 77

Karbonhidratlar: 17 gram

Lif: 2,2 gram

Protein: 2 gram

Yağ: 0,1 gram

C vitamini: %28 günlük değer

Potasyum: %8 günlük değer

Demir: %4 günlük değer







