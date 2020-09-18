Pazartesi okul var mı? (21 Eylül 2020)

İstanbul Valisi, Koronavirüs nedeniyle okulların tatil olması sonrası 21 Eylül 2020 Pazartesi günü ilk dersi zilinin çalacağını duyurdu.

21 Eylül okul var mı, ders saat kaçta?

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü saat sabah 09.30'da ders başı yapacaktır."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saatlerine dair açıklamalar

"Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak."

"Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır."

Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30, sağlık teşkilatlarımız saat 08.30 -16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 09.00-16-30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır.

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.