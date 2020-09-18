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Pazartesi okul var mı? (21 Eylül 2020)

İstanbul Valisi Yerlikaya önemli açıklamalarda buldu. 21 Eylül Pazartesi okul günü okul var mı? Okullar saat kaçta açılacak? İstanbul'da mesai saatleri nasıl olacak? soruları da böylelikle cevap buldu. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil olması sonrası 21 Eylül 2020 Pazartesi günü ilk ders zili çalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul Valisi, Koronavirüs nedeniyle okulların tatil olması sonrası 21 Eylül 2020 Pazartesi günü ilk dersi zilinin çalacağını duyurdu.

21 Eylül okul var mı, ders saat kaçta?

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü saat sabah 09.30'da ders başı yapacaktır."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saatlerine dair açıklamalar

"Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak."

"Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır."

Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30, sağlık teşkilatlarımız saat 08.30 -16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 09.00-16-30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır.

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'daki kademeli mesai saatlerini açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'daki kademeli mesai saatlerini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatleri ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Vali Yerlikaya, kamu kurumlarında uygulanacak mesai saatleri ile ilgili alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Yerlikaya, okullarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.İstanbul'da mesai saatleri Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: İşi sıkı tutmak zorundayızBütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30, sağlık teşkilatlarımız saat 08.30 -16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 09.00-16-30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır.Video: Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecekOkullar pazartesi (21 Eylül) günü okul var mı?Resmi ve özel olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve birinci sınıfındaki öğrencilerimiz; 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09,00'da ders başı yapacaklar.Ankara'da mesai saatleri değişmişti Ankara'da da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Ankara Valiliği, "Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" açıklamasını yapmıştı.

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