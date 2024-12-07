Yurdun büyük bir bölümünü etkileyen soğuk hava dalgası ve kar yağışı, özellikle Kuzey, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak hissedilmeye devam ediyor. Peki, Pazartesi okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi günü okul var mı, yok mu?

Pazartesi okullar tatil olacak mı? 9 Aralık 2024

9 Aralık Pazartesi günü için tatil kararıyla ilgili herhangi bir uyarı veya duyuru bulunmamaktadır. Eğitime devam edilmesi bekleniyor. Henüz okulların tatil olduğu yönünde herhangi bir resmi bildiri yapılmadığı için, 9 Aralık 2024 tarihli okul gününün normal seyrinde devam etmesi beklenmektedir.

Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarıda bulundu. Yurt genelinde etkili olan soğuk havalar etkisini daha da artırıyor. Buna göre hafta sonu yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(8 - 14 Aralık 2024)

Hava sıcaklıklarının artarak Perşembe gününe kadar ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/sOhrVNjmkE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 7, 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 9 Aralık 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 10 Aralık 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 11 Aralık 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°.







